SuedLink beschert Roßtal mehr Strom-Power

Netzausbau, magnetische Felder und Stand der Planungen: Clarsbacher und Raitersaicher informierten sich - vor 52 Minuten

ROSSTAL - Der SuedLink kommt: Die neue Gleichstromleitung, die Energie aus dem Norden Deutschlands in den Süden transportieren soll, wird bis nach Grafenrheinfeld führen. Aber auch in der Region wird im Zuge der Energiewende an den Stromleitungen gebaut – im Landkreis sind insbesonders Roßtaler Ortsteile betroffen.

Wenn die neue Leitung kommt, haben die alten Masten ausgedient. Aus statischen Gründen können sie nicht verwendet werden. Ihre Nachfolger sind höher, sollen aber weiter von der Wohnbebauung weg. © Archivfoto: Berny Meyer



Wenn die neue Leitung kommt, haben die alten Masten ausgedient. Aus statischen Gründen können sie nicht verwendet werden. Ihre Nachfolger sind höher, sollen aber weiter von der Wohnbebauung weg. Foto: Archivfoto: Berny Meyer



Bürgerdialog Stromnetz, so nennt sich die vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Gesellschaft. Sie informiert Bürger landauf landab über den Netzausbau und dessen Auswirkungen – jüngst auch in Raitersaich und Clarsbach. Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT und Professor Matthias Wuschek von der TH Deggendorf erklärten dabei Verlauf und Technik der neuen Leitungen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Katharina Hübl und Lea Baumbach vom Bürgerdialog Stromnetz. "Unser Auftrag ist, Informationen zu sammeln, sie objektiv weiterzugeben und vor allem für die Bürger ansprechbar zu sein", bilanzierte Katharina Hübl.

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden in Raitersaich und Clarsbach Fragebögen ausgegeben, um herauszufinden, welche Themen den Betroffenen am wichtigsten sind. Demnach wünschten sich 76 Prozent der Bürger, die antworteten, mehr Informationen zum Thema, 90 Prozent fühlten sich stark oder sehr stark betroffen. Jedoch halten auch 77 Prozent die Energiewende für notwendig oder dringend notwendig.

Unterschiedliche Felder

Wuschek, der das Labor zur elektromagnetischen Verträglichkeit leitet, erläuterte zunächst die Unterschiede von elektrischen und magnetischen Feldern. "Jedes System, das unter Spannung steht, hat ein elektrisches Feld. Von Häusern, Erdreich oder Vegetation können diese Felder aber abgeschirmt werden", erklärte er. "Magnetische Felder hingegen entstehen nur, wenn wirklich Strom fließt. Und sie werden von Gebäuden nicht nennenswert abgeschwächt."

Da neuerrichtete Freileitungen Häuser nicht mehr überspannen dürfen und der TÜV wegen der Geräuschentwicklung einen Mindestabstand von 20 bis 60 Metern vorschreibt, würden gerade bei höheren Masten die Grenzwerte üblicherweise eingehalten. "Auch einfache Haushaltsgeräte entwickeln elektrische und magnetische Felder", versuchte Wuschek die Anwesenden zu beruhigen. "Eine Bohrmaschine oder ein Elektroherd schwächere, ein Föhn oder ein Rasierer stärkere." Bei einem Erdkabel ist das magnetische Feld acht Meter um die Leitung herum sehr stark, sinkt danach aber schnell ab. Damit es nicht mehr messbar ist, müsste ein Erdkabel also sehr tief eingegraben werden. Auf die Frage, ob die Felder für Menschen unschädlich sind, erklärte Wuschek, "dass die Wissenschaft bei nichts zu 100 Prozent sicher sagen kann, dass es nicht schädlich ist". Nach bisherigem Stand der Forschung aber seien die Felder unschädlich.

Wissen wollten die Zuhörer auch, wie sie diese Felder bei sich daheim messen können, und ob es möglich ist, das eigene Haus abzuschirmen. "Elektrische Felder werden schon vom Haus selbst abgeschirmt, gegen magnetische können Metallplatten helfen", sagte Wuschek. Diese Strahlungen werden aber immer schwächer, je weiter weg vom Ursprung gemessen wird. Die neuen Masten werde nicht nur höher, aufgrund geänderter Schutzbestimmungen sollen sie auch weiter weg von der Wohnbebauung rücken. Deshalb würden die Messungen wahrscheinlich niedrigere Werte ergeben.

Zwei Leitungen parallel

Laut dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) müssen Anlagen, die regenerativ Energie gewinnen, ans Netz angeschlossen werden. Dementsprechend ist sowohl der SuedLink als auch die Trasse von Raitersaich nach Altheim gesetzlich festgeschrieben. "Die genaue Trassenführung wird dann mit den betroffenen Regierungsbezirken und Gemeinden abgestimmt", erläuterte Peter Volkholz von TenneT. Die bestehende 220-Kilovolt-Leitung wird im Zuge des Ausbaus durch eine mit 380 Kilovolt ersetzt. Energie muss aber auch während der Bauarbeiten fließen, weshalb eine Zeit lang zwei Leitungen in dem Trassenkorridor nebeneinander existieren werden. Erst wenn das neue Projekt beendet und der Anschluss erfolgt ist, beginnt der Rückbau. Aus statischen Gründen ist es nicht möglich, die alten Masten zu nutzen. Die neue Trasse wird in einem ein bis zwei Kilometer breiten Korridor entlang der bestehenden Strecke entstehen. Die Planungen dazu werden wohl noch vier Jahre dauern. Nach dreijähriger Bauzeit sollen die Leitung 2025 oder 2026 fertig sein. Während des Planungsverfahrens können noch Einsprüche gegen das Projekt vorgebracht werden.

Die Frage, ob das Umspannwerk Raitersaich vergrößert oder umgebaut werden soll, konnten die TenneT-Mitarbeiter nicht beantworten. Derzeit, so Volkholz, gebe es "noch keine konkrete Planung, die das Umspannwerk betrifft."

Für weitere Informationen stehen Katharina Hübl vom Bürgerdialog Stromnetz und Lea Gulich von TenneT unter den E–Mail-Adressen huebl@buergerdialog-stromnetz.de und lea.gulich@tennet.eu zur Verfügung.

SIMON SCHÜBEL