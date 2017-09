Superstar gesucht: DSDS-Casting kommt nach Fürth

NÜRNBERG - "Deutschland sucht den Superstar" kommt nach Franken: Allerdings nur nach Fürth und nicht nach Nürnberg. Warum ist das so? Wir haben beim Sender nachgefragt.

Das diesjährige DSDS-Casting findet in der Grundig-Anlage in Fürth statt. Im letzten Jahr versammelten sich die Bewerber vor dem Paradiesbrunnen. © Hans-Joachim Winckler



"Es gibt keine pauschale Antwort auf die Auswahl unserer Städte", sagt RTL-Pressesprecherin Anke Eickmeyer. "Wir haben eine Route durch Deutschland geplant und machen dabei in größeren und kleineren Städten halt. Dabei spielt natürlich auch die Verfügbarkeit von benutzbaren Flächen eine Rolle."

In Fürth wird das Casting in der Grundig-Anlage stattfinden. In der Vergangenheit habe man gute Erfahrungen mit dem Standort Fürth gemacht: "Die Bewerberzahlen waren letztes Jahr in Fürth höher als das Jahr zuvor in Nürnberg", sagt Eickmeyer.

Zum 15. Jubiläum der RTL-Sendung sind vier Casting-Trucks in 60 deutschen Städten unterwegs. Gesucht werden Sänger jedes Genres, sei es Schlager, Hip Hop, Rap, Reaggae oder Rock. Interessierte können am 5. September in Fürth (Dr.-Max-Grundig-Anlage) ohne Voranmeldung zwischen 14 und 20 Uhr vorbeikommen.

Bewerber sollten drei Songs vorbereiten

Potentielle Kandidaten müssen am 1.1.2018 zwischen 16 und 30 Jahre alt sein. Der Sender bittet darum, zum Casting-Termin einen Personalausweis mitzubringen. Bei Minderjährigen müssen beide Erziehungsberechtigte den Castingbogen unterschreiben.

Die Bewerber sollten drei Songs vorbereiten und können sich gerne auf selbst mitgebrachten Instrumenten begleiten. Den Castingbogen und weitere Informationen gibt es unter www.rtl.de.

