„Swing & more“ im Bürgerhaus

Ammerndorfer Chöre unterhalten am Sonntag

AMMERNDORF - Unter dem Motto „Swing & more“ unterhalten die drei Ammerndorfer Chöre New Voices, Posaunenchor und Sängerkreis am Sonntag, 23. Juli, ihre Gäste in Ammerndorfs Bürgerhaus an der Cadolzburger Straße 9.

Der Chor New Voices ist nur einer von dreien, die im Bürgerhaus Ammerndorf für musikalischen Genuss sorgen wollen. Foto: Voto: New Voices



Auf dem Programm stehen beschwingte Melodien, darunter weltbekannte Evergreens, romantische Songs und Fränkisch-Heiteres. Der Sängerkreis Ammerndorf unter seinem Chorleiter Christoph Johann Zacher begibt sich bei dieser Gelegenheit auf musikalisch neues Terrain.

Der Chor wird dabei von einer Combo begleitet, die neben Chorleiter Zacher (Klavier) aus den Ammerndorfern Andrea Bieber (Schlagzeug), Felix Eckstein (Trompete) und Alexander Fritz (Gitarre) besteht.

Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr.

FN