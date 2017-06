Sympathieseidla geht nach Weiher

Bierfreunde nehmen bei Ausflügen die heimische Braukunst unter die Lupe - vor 21 Minuten

FÜRTH - Zum 13. Mal hat der in Fürth beheimatete Braukulturelle Wanderverein Franken eine heimatliche Sudstätte ausgezeichnet. Das sogenannte Sympathiseidla wurde heuer der Brauerei Kundmüller in Weiher verliehen.

Braumeister Roland Kundmüller (2. v. li.) prostet mit seiner Auszeichnung, die ihm Vereinschef Sebastian Stach (re.) zuvor verliehen hat, den fröhlichen Fürther Bierwanderern zu. © Foto: privat



Die jährliche Schulungswanderung hat die Vereinsmitglieder bereits Ende Oktober 2016 in den Bamberger Westen, unter anderem nach Weiher (Viereth-Trunstadt), geführt. Durch Gastfreundschaft, gutes "Weiherer" Bier und ein überzeugendes Gesamtkonzept konnte die Brauerei Kundmüller dabei die Stimmenmehrheit der 35 Bierwanderer auf sich vereinen. Wie Vereinschef Sebastian Stach lobt, schafft die Brauerei den Spagat zwischen der traditionellen Braukunst Frankens, modernem Craftbier sowie anderen alternativen Bierköstlichkeiten und präsentiert sich zeitgemäß im Sinne ökologischer, vorausschauender und umweltschonender Produktionsweise.

2011 wurden drei Bio-Biere in der Brauerei eingeführt, die zu 100 Prozent aus biologisch angebauten Rohstoffen produziert werden. Zudem trägt die Brauerei laut Stach zum Erhalt unserer Umwelt bei. Denn als Mitglied im Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe versuche sie vorausschauend künftige Umweltbelastungen zu vermeiden und durch Nutzung regenerativer Energien auch diese Kraft der Natur sinnvoll einzusetzen. Seit 2012 wird in Weiher auch mit Sonne Bier in Form des sogenannten Solarbieres gebraut.

Das Ergebnis dieser Bemühungen wurde mit über 25 Auszeichnungen belohnt, hierunter auch mehrfach der European Beer Star und der World Beer Cup, zwei der bedeutendsten Auszeichnungen für Bier weltweit. Mit 18 Sorten Bier, einem Ausstoß von über 25 000 Hektolitern pro Jahr, gebraut an fünf Tagen die Woche, gehört die Brauerei nicht mehr zu den ganz Kleinen. Zu den letzten Investitionen zählt eine eigene Abfüllanlage mit ausgeklügelter Logistik.

Der 1994 gegründete Verein hat sich der Förderung der fränkischen Braukultur mit vielen Kleinbrauereien verschrieben. Zum Stammtisch trifft man sich jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr im Fürther Stadtparkcafé.

fn