Die Dürreperiode im Stadelner Hallenbad hat ein Ende. Eineinhalb Jahre dauerte die Generalsanierung, für 5,7 Millionen Euro ist in dem 1973 eröffneten Komplex in der Hans-Sachs-Straße 30 kaum eine Kachel auf der anderen geblieben. Bei freiem Eintritt konnten alle Wasserratten das technisch runderneuerte Bad im neuen Design beim Tag der offenen Tür in Augenschein nehmen. Zum Eröffnungsrundgang tritt OB Thomas Jung an. Am 11. März startet dann der Schwimmbetrieb mit einem Warmwassertag. © Hans-Joachim Winckler