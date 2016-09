Tag des offenen Denkmals in Stadt und Landkreis Fürth

FÜRTH - Unter dem Leitmotiv „Gemeinsam Denkmale erhalten“ steht der bundesweite Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag, an dem sich auch die Stadt und der Landkreis Fürth beteiligen. Die Besucher erhalten bei Führungen und Vorträgen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen von Baudenkmälern.

Herzstück des generalsanierten Fürther Logenhauses in der Dambacher Straße ist der Tempelsaal der Freimaurer. © Hans-Joachim Winckler



In der Stadt stehen im Rahmen von Führungen folgende Gebäude im Fokus: das Stadttheater um 11 und 15 Uhr, das Logenhaus in der Dambacher Straße um 10 und 13 Uhr, das ehemalige Gasthaus „Zum Guldenen Fisch“, auch bekannt als „Zum Silberfischla“, in der Helmstraße 5 um 12 und 14 Uhr und der Felsenkeller am gleichnamigen Biergarten im Stadtwald bei Burgfarrnbach um 10, 12, 14 und 16 Uhr.

Im Landkreis kann das Roßtaler Amtsrichterhaus (Schulstraße 7) von 10 bis 15 Uhr, das „Sporcher Nest“ in der Cadolzburger Hindenburgstraße 27 von 12 bis 16 Uhr (Führungen um 13 und 15 Uhr) sowie die Pfarrscheune in Kirchfarrnbach von 10.30 bis 15 Uhr erkundet werden.

Im Fürther Stadttheater erläutert Restaurator Claus Giersch die Schwierigkeiten der Erneuerung der in die Jahre gekommenen Parkettbestuhlung. Über die umfangreiche Sanierung des Logenhauses informiert Walter von Wittke, Bauingenieur beim Bund deutscher Baumeister. Im aufwendig restaurierten Wirtshaus in der Helmstraße steht Architekt Mathias Kreibich Rede und Antwort und durch den Felsenkeller führt Bernhard Häck vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.

Ebenfalls beim Aktionstag mit dabei sind die Fürther Kirchengemeinde St. Michael, die um 15 Uhr eine Führung durch das Gotteshaus anbietet, und das Jüdische Museum, das von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt öffnet. Das Jüdische Museum lädt die Besucher dazu ein, ihre Smartphones mitzubringen, um Eindrücke ganz frisch über Twitter und über andere soziale Netzwerke zu verbreiten.

