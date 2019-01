Zum Auftakt nach der Winterpause haben es die Drittliga-Volleyballerinnen des TV Fürth 1860 mit Tabellenführer TV Dingolfing zu tun bekommen. Das Hinspiel hatten die Dingolfingerinnen knapp für sich entschieden. Den Wunsch nach Revanche mussten die Gastgeberinnen dennoch bald begraben. Zu stark spielten die mächtigen Spitzenreiterinnen um die Ex-Fürtherin Anna Rosenow auf und gewannen am Ende mit 3:1. Hier sind die Bilder zum Spiel.

Das Schneechaos in Südbayern ist noch lange nicht vorbei, im Berchtesgadener Land sind die Häuser zahlreicher Menschen zugeschneit: 150 Kräfte der Fürther Feuerwehr bereiteten sich in der Nacht zum Montag auf ihren Einsatz vor. In 27 Fahrzeugen brachen sie schließlich nach Berchtesgaden auf. Ihre Aufgabe: Die heillos überforderten Kräfte im Alpengebiet beim Freischippen zu unterstützen.