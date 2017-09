2017 Bundestagswahl Talkrunde: Guttenberg machte Halt in Fürth

Weltpolitische Herausforderungen für Deutschland standen im Mittelpunkt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Fürther CSU bläst zum Endspurt im Bundestagswahlkampf. In der voll besetzten Fürther Stadthalle hat der Fürther Direktkandidat und amtierende Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt Sonntagabend Unterstützung durch Ex-Minister Karl-Theodor zu Guttenberg bekommen.

In einer von Bayernkurier-Chefredakteur Marc Sauber moderierten Talkrunde nahm Guttenberg das Publikum mit auf eine Reise um die Welt. Im Mittelpunkt: die weltpolitischen Herausforderungen für Deutschland. Wie der prominente Wahlkampfhelfer aus Seehofers Kompetenzteam absolviert auch Christian Schmidt derzeit einen engen Terminplan. Am Vormittag war er auf einer landwirtschaftlichen Kundgebung mit 800 Teilnehmern in Altötting, zuvor standen Rundfahrten durch den Wahlkreis an. Viele Wahlkampfauftritte führen den 60-jährigen Minister daneben nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

