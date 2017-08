Tatort Spielplatz: 14-Jähriger jagt Handydieb in Fürth

23-jähriger mutmaßlicher Täter war betrunken - Offenbar Drogen im Spiel - vor 51 Minuten

FÜRTH - Gegen 19 Uhr schlug ein Handydieb in Fürth am Montagabend zu: Auf einem Spielplatz entriss er einem 14-Jährigem das Smartphone. Doch mit dessen Hartnäckigkeit und der Zivilcourage eines 38-Jährigen hatte der Dieb sicher nicht gerechnet.

Laut Angaben der Polizei spielte sich das Geschehen in der Hardstraße in Fürth ab. Auf einem Spielplatz riss der 23-Jährige dem neun Jahre Jüngerem das Handy aus der Hand, während der Jugendliche gerade darauf herumtippte. Sofort rannte der Mann mit seiner Beute in Richtung der U-Bahn-Station Hardhöhe.

Doch so schnell gab der Jugendliche nicht auf: Er folgte dem Täter, erreichte ihn schließlich und forderte kurzerhand sein Telefon zurück. Der 23-Jährige drohte dem Jüngeren jedoch mit Schlägen. Ein Passant, der die Szene beobachtet hatte, mischte sich ein und hielt den Täter fest, bis die alarmierte Polizei vor Ort eintraf.

Als der Dieb die Polizisten sah, unternahm er erneut einen Fluchversuch - jedoch erfolglos. Die Beamten konnten ihn stoppen, wobei das Handy aus seiner Hosentasche fiel. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht. Hier stand schnell fest, dass er mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert war und offenbar auch Drogen genommen hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb einen Bluttest an.

Die Fürther Kriminalpolizei ermittelt nun wegen dem Verdachts des räuberischen Diebstahls. Im Laufe des Dienstags soll der Täter dem Haftrichter vorgeführt werden.

