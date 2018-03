Tatverdächtige festgenommen: Firmeneinbruch geklärt

Die Männer waren gerade dabei erneut Straftaten zu begehen - vor 30 Minuten

FÜRTH - Die Männer hatten im vergangenen Sommer Elektrogeräte aus einer Firma bei Roßtal gestohlen. Nun wurden zwei Tatverdächtige im Saarland festgenommen.

In der Nacht vom 28. August auf den 29. brachen damals Unbekannte in eine Firma in einem Ortsteil von Roßtal ein. Sie durchsuchten alle Räume und bauten schließlich aus den Computern Einzelteile aus und stahlen die Bildschirme.

Nun wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Beschuldigten im Alter von 47 und 18 Jahren wurden im Saarland bei der Begehung einer weiteren Straftat festgenommen. Bei ihnen fand man Elektrogeräte, durch welche sich der Tatverdacht zusätzlich erhärtete.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.