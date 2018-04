Taufe in Fürth: 67 Fahrzeuge für Bayerns Katastrophenschutz

FÜRTH - Der Freistaat hat seine Flotte für den Katastrophenschutz ausgebaut und zusammen mit dem Bund elf Millionen Euro in Einsatzfahrzeuge investiert. Zur Taufe kam auch Innenminister Joachim Herrmann nach Fürth.

So sieht er aus, der neue Fuhrpark für den Katastrophenschutz in Bayern. © Hans-Joachim Winckler



Feuerwehren, freiwillige Hilfsorganisationen und das Technische Hilfswerk bekamen am Samstag 67 neue Fahrzeuge überreicht, wie das bayerische Innenministerium mitteilte. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dankte bei dem "Blaulichtempfang" in Fürth den 450.000 Einsatzkräften in Bayern, die zum größten Teil ehrenamtlich tätig sind: "Auch die besten Fahrzeuge nützen nämlich nichts ohne engagierte Menschen wie Sie, die beherzt anpacken und ihren Mitmenschen in Not helfen."

