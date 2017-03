Tauschbörse: Frischer Wind für Fürther Kleiderschränke

In der elan-Halle lassen sich am Samstag neue Lieblingsstücke entdecken - 16.03.2017 16:00 Uhr

FÜRTH - Kleidertauschen liegt im Trend. In vielen Großstädten treffen sich Menschen schon seit Jahren regelmäßig, um ungeliebte Kleidungsstücke abzugeben und dafür andere mit nach Hause zu nehmen. In Fürth hat diese Art des nachhaltigen Konsums nun Premiere.

65 Millionen Kleidungsstücke, so das Ergebnis einer Erhebung, fristen ihr Dasein ungenutzt in deutschen Schränken. Zeit, sie wieder neu zu vermitteln — im Bild ein Kleidertausch in Nürnberg. © Archivfoto: Roland Fengler



65 Millionen Kleidungsstücke, so das Ergebnis einer Erhebung, fristen ihr Dasein ungenutzt in deutschen Schränken. Zeit, sie wieder neu zu vermitteln — im Bild ein Kleidertausch in Nürnberg. Foto: Archivfoto: Roland Fengler



Der Schrank ist voll, aber man findet morgens doch nichts Passendes? Renate Wanke ist dieses Phänomen nicht unbekannt. Bei der Psychologin, die als Beratungsfachkraft bei der Fürther Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft elan arbeitet, finden sich einige Fehlkäufe oder Kleidungsstücke, die nicht mehr passen. Höchste Zeit also, diese Teile wieder in den Umlauf zu bringen, in der Hoffnung, dass sie eine neue Liebhaberin finden.

Deshalb hat Wanke gemeinsam mit ihren Kolleginnen und den Migrantinnen, die sie betreuen, "Kleidchen wechsel dich" ins Leben gerufen, die erste Kleidertauschbörse für Frauen in Fürth. An diesem Samstag geht sie von 14 bis 17 Uhr in der Halle von elan (Kapellenstr. 47) über die Bühne. Mitmachen können alle, die selbst etwas aus ihrem Fundus weitergeben möchten, genauso wie alle, die auf der Suche sind nach neuen gebrauchten Kleidern.

Damit jede schnell fündig wird, sortieren die Organisatorinnen alle mitgebrachten Stücke auf Tischen nach Art und Farbe und achten zudem darauf, dass keine kaputten oder fleckigen Klamotten in den Umlauf kommen.

Nach Herzenslust darf dann probiert werden; Stellwände als mobile Umkleiden und Spiegel sind vorhanden. Wer ein entdecktes Kleidungsstück noch etwas verschönern möchte, kann dies an der "Aus-alt-mach-neu-Station" tun. Dort steht beispielsweise eine Nähmaschine, mit der sich Änderungen vornehmen oder Applikationen anbringen lassen. Erholung bietet im Anschluss das Pop-up-Café, wo man interkulturelle Spezialitäten probieren oder bei einer Tasse Kaffee entspannen kann.

Neben dem Spaß, den das Stöbern und Anprobieren bringen, hat die Kleiderbörse aber auch einen ernsthaften Hintergrund. Sie soll aufzeigen, was der massenhafte Konsum billiger Klamotten anrichtet. Auf einer Wand gibt es dazu Informationen, beispielsweise darüber, wie viel Wasser für die Produktion eines T-Shirts nötig ist und welchen Lohn eine Näherin in der Dritten Welt bekommt, aber auch Tipps, wie es sich künftig etwas nachhaltiger leben lässt.

Im besten Fall, so Wanke, soll die Veranstaltung dazu beitragen, dass die Besucherinnen in Zukunft kreativer werden und ihre bereits vorhandenen Klamotten aufpeppen. Und natürlich sollte jeder auch sein Konsumverhalten neu überdenken und jeden Neukauf gut überdenken. Damit bald weniger Klamotten im Schrank verstauben.

Gwendolyn Kuhn