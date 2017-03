Taxi kollidierte mit BMW: A73 war komplett dicht

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf Höhe Steinach - vor 3 Stunden

FÜRTH - Folgenschwerer Unfall auf der A73: In den frühen Morgenstunden des Samstags sind auf Höhe Steinach ein Taxi und ein BMW miteinander kollidiert. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Erlangen komplett gesperrt werden.

Gegen 4.30 Uhr krachte es am Samstagmorgen auf der A73 bei Steinach: Zwei Personen wurden verletzt. © ToMa



Ersten Erkenntnissen zufolge schleuderte der mit vier Personen besetzte 1er BMW gegen 4.30 Uhr nach der Kollision mehrfach in die Seitenschutzplanke. Dabei verletzte sich einer der Insassen, der Rettungsdienst übernahm die Versorgung. Auch der Taxifahrer wurde noch an der Unfallstelle behandelt. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

Während der Bergungsmaßnahmen sperrte die VPI Erlangen die A73 komplett ab, es staute sich aber auf Grund der Uhrzeit nur marginal. Die Berufsfeuerwehr Fürth rückte an, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Fahrbahn zu reinigen.

