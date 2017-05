Technik für Rennautos kommt jetzt aus Cadolzburg

CADOLZBURG - Die Entwicklung von Diagnosesystemen für Kfz, Messtechnik und Geräte für Abgasuntersuchungen sind die Steckenpferde von AVL Ditest mit über 8000 Mitarbeitern weltweit. Aus der Kleeblattstadt, wo das Unternehmen über Jahrzehnte an der Würzburger Straße beheimatet war, verabschiedete es sich kürzlich, um neue Räume in Cadolzburg zu beziehen.

Lenken die Geschicke von AVL Ditest in Cadolzburg: Geschäftsführer Ralf Kerssenfischer (von li.), Verkaufsleiter Daniel Gruber, der Leiter der Entwicklung, Marcel Wendland, und Fabian Nickl vom Controlling. © Foto: Thomas Scherer



Kein Formel-1Bolide kommt ohne die hochspezialisierten Messgeräte der AVL Ditest GmbH aus. Denn mit deren Technik lassen sich die Silberpfeile bis ins Detail optimieren. "Das ist aber nur ein winziger Teil unseres Tätigkeitsfeldes", erklärt der Cadolzburger Geschäftsführer Ralf Kerssenfischer bei der offiziellen Einweihung der Räume an der Schwadermühlstraße.

Über mehrere Monate wurde das Anwesen Nummer 4 komplett entkernt und bis auf die tragenden Wände zurückgebaut, um es dann an die neuen Bedürfnisse anzupassen. Mehrere Millionen Euro wurden dafür investiert. Bereits vor über fünf Jahren sei bei AVL in Fürth der Wunsch nach größeren und vor allem zweckmäßigeren Räumen gewachsen, schildert Kerssenfischer. Der Hauptsitz der AVL Gruppe, die bis heute von den Unternehmerfamilien List geleitet wird, liegt im österreichischen Graz.

Für Tüv und Werkstatt

Im Fürther Landkreis werkeln seit einiger Zeit 125 Spezialisten auch zum Wohle der Umwelt, denn sowohl bei den turnusmäßigen Abgasuntersuchungen beim Tüv als auch in den Werkstätten messen meist Apparaturen von AVL Ditest. Mehrere 10 000 Geräte kommen zudem jährlich ins computergesteuerte Technikzentrum nach Cadolzburg zurück, da der Gesetzgeber eine Eichung fordert. Daher hat dort nun auch ein Beamter des zuständigen Amtes seinen Schreibtisch stehen. "Das erleichtert unsere Arbeit enorm", freut sich Ingenieur Kerssenfischer, der kürzlich den langjährigen Geschäftsführer Harald Hahn an der Spitze abgelöst hat.

Den Umsatz verdoppelt

Die Geschäfte liefen glänzend, sagt Kerssenfischer. So habe sich der Umsatz am hiesigen Standort in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt, auf zuletzt über 51 Millionen Euro. Und ständig würden neue Geschäftsfelder erschlossen, wie die Klimamesstechnik oder die Elektromobilität. Dort sei AVL Ditest bereits mit nahezu allen großen Automobilherstellern verbunden. Unter anderem gelte es, die Batterien zu optimieren, damit weitere Strecken zurückgelegt werden können.

THOMAS SCHERER