Technische Revolution im Wilhermsdorfer Bauhof

90 000 Euro investiert: Mit neuem Equipment geht die Marktgemeinde gegen Unkraut vor

WILHERMSDORF - Nun geht’s dem Unkraut in Straßengräben, dem Gras auf gemeindlichen Wiesen und Auswüchsen an Hecken an den Stängel und die Triebe: Dafür wurden die Bauhofmitarbeiter neu ausgerüstet.

Die neue Maschine des Wilhermsdorfer Bauhofes ging gleich nach der Präsentation in Betrieb. © Foto: wra



Bürgermeister Uwe Emmert (CSU) und das Bauhofteam präsentierten die Anschaffungen im Wert von insgesamt 90 000 Euro mit sichtlichem Stolz. Auch wenn der neue Rasentraktor vom Hersteller Kubota – "so etwas wie der Mercedes unter den Rasentraktoren" – auf den ersten Blick nicht gerade auffällt: Die Vorder-, Mitten- und Heckzapfwellen nebst Hydraulik machen ihn ganzjahrestauglich, war bei der Präsentation zu erfahren.

Das 35 000-Euro-Gerät, der Ersatz für einen bei einem Unfall zerstörten, ähnlichen Traktor, hat die Gemeinde einen Aufpreis von immerhin noch 17 000 Euro gekostet, den Rest steuerte die Versicherung bei. Nun werden damit im Sommer gemeindliche Rasenflächen gepflegt und im Winter Gehsteige von Schnee befreit.

Mit dem am vorhandenen Steyr-Gemeindetraktor montierten Anbaumulcher stellte Fahrer Karlheinz Behrends den zahlreich bei der Übergabe anwesenden Gemeinderatsmitgliedern und Bürgern ein bisher im Bauhof nicht vorhandenes technisches Equipment vor. Die am Heck montierte Hydraulik-Ausrüstung macht den Traktor sogar stabiler. Und der fast fünf Meter reichende Ausleger vorne kann künftig gerade Straßengräben von Gras befreien.

Ebenfalls für den Traktor gedacht ist ein weiteres Anbauteil, eine Art großformatige Heckenschere. Insgesamt 55 000 Euro hatte der Marktgemeinderat für die Zusatzausrüstung kürzlich zur Verfügung gestellt.

wra