Teil der Landkreis-Verwaltung bekommt neue Räume

ZIRNDORF - Mehr Platz bekommt das Landratsamt in Zirndorf: Teile der Verwaltung beziehen das frühere Gebäude des Modeanbieters Madeleine mit der Adresse Im Pinderpark 4.

Mehr Platz bekommt das Landratsamt in Zirndorf durch den Umzug in das frühere Gebäude des Modeanbieters Madeleine. © Anestis Aslanidis



Nach der Umgestaltung der Räume in den vergangenen Monaten kann das Nachbargebäude des Landratsamtes bezogen werden. Der Umzug wird größtenteils freitags und am Wochenende stattfinden, um den Service für die Bürger möglichst wenig einschränken zu müssen.

Das Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit den Arbeitsbereichen "Sicherheitsangelegenheiten" und "Gewerbe, Güterkraftverkehr und Schwarzarbeit" und das Kreisrechnungsprüfungsamt — beide bisher im Hauptgebäude — werden am Freitag, 17. März, das neue Gebäude beziehen.

Die Gesundheitsbehörde und die Veterinärbehörde — beide bisher an der Fürther Dienststelle Stresemannplatz — kommen am Freitag, 24. März, hinzu. Alle Bereiche stehen an den Umzugstagen nicht zur Verfügung.

