Telefon-Betrüger zocken Bürger ab

ZIRNDORF - Vor einer neuen Masche des Trickbetrugs hat Roland Meyer, Leiter der Polizeiinspektion Zirndorf, bei der Präsentation der aktuellen Kriminalstatistik im Stadtrat Zirndorf gewarnt: Seit März würden verstärkt Versuche angezeigt, über das so genannte Call ID Spoofing Menschen auszukundschaften und schlimmstenfalls um ihre Wertsachen oder zuhause aufbewahrtes Geld zu bringen.

Vor einer miesen Abzocke am Telefon warnt die Zirndorfer Polizei. © Rolf Vennenbernd/dpa



Wie Oliver Kleinschmidt, der zuständige Bearbeiter bei der PI Zirndorf auf Nachfrage erläutert, "kapern" die Betrüger dabei via Computer und Internet die Telefonnummer von Landratsamt oder Polizei, so dass am Display des Angerufenen die Nummer dieser Institutionen aufscheinen.

Im Telefonat gäben sich die Täter als Mitarbeiter dieser Einrichtungen aus, sprächen von Einbrüchen, zu denen es gekommen sei, und fragten nach, ob Wertgegenstände zu Hause aufbewahrt würden, man möge das doch einmal überprüfen und die Sachen bereithalten.

Bei einem persönlichen Gespräch verhießen sie Aufklärung und Beratung vor Ort. Schlimmstenfalls in der Absicht, die Menschen bei dieser Gelegenheit abzulenken und dann um ihr Hab und Gut zu bringen.

Hohe Dunkelziffer

Doch soweit ist es Meyer zufolge im Landkreis Fürth noch nicht gekommen. Tatsächlich von solchen Betrügern, die sich dann mit gefälschten Papieren auswiesen, heimgesucht worden sei noch keiner. Allerdings sei die Zahl der Anrufe, von denen die Polizei erfuhr, "immens", womit sich im Landkreis Fürth ein bundesweit zu beobachtendes Phänomen spiegle. Bis zu 15 Betroffene meldeten sich pro Woche bei den Polizeiinspektionen in Zirndorf und Stein. Meyer geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl dieser Betrugsversuche via Telefon höher liegt, da sicher nicht alle angezeigt würden.

Allzu viel Ortskenntnis, berichtete Meyer den Stadträten Zirndorfs, hätten die Betrüger aber offensichtlich nicht, denn es sei auch schon vorgekommen, dass sie sich als Polizisten Herzogenaurachs ausgaben, was die betroffenen Angerufenen im Landkreis Fürth natürlich aufhorchen ließ. Doch egal in welcher Variante es zu solchen Anrufen kommt: Die Polizei bittet darum, sie davon zu unterrichten. Die Inspektion Zirndorf ist unter der Telefonnummer (09 11) 96 92 70 zu erreichen.

Dass vertrauliche Informationen an Unbekannte, selbst wenn sie vermeintlich von Behörden oder Institutionen sind, in einem Telefonat nichts zu suchen haben, dürfte sich von selbst verstehen.

