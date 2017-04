"Teppichleiche" auf der Bühne der Landjugend

Dreiakter in der Grundschule am Neuwerker Weg - vor 38 Minuten

STEIN - „Die Teppichleiche“ taucht bei der Landjugend BJB Gutzberg-Großweismannsdorf auf der Bühne auf. In dem heiteren Drei-Akter spielt das seltsame Stück eine tragenden Rolle, die den Hotelbesitzern Franz (Benedikt Heinz) und Emmy Hinterleitner (Stefanie Greul) den letzten Nerv raubt.

Bei der Landjugend BJB Gutzberg-Großweismannsdorf taucht eine "Teppichleiche" auf. © privat



Noch hinzu kommt die Konkurrenz des Hotels Alpenpanorama, das den größeren Komfort bietet. Kein Wunder, dass Franz zur Schnapsflasche greift, als seine Frau auch noch verschwindet. Zum Glück greifen der Kommissar (Maximilian Obst) und die Reporterin (Karin Käferlein) ein. Gespielt wird an folgenden Tagen: Freitag, 21., Samstag, 22. , Freitag. 28. und Samstag, 29. April, jeweils um 20 Uhr, außerdem am Sonntag, 23. April um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Aula der Grundschule Neuwerkerweg in Stein-Deutenbach

Karten gibt es bei: Familie Siegling, Bertelsdorfer Str. 12, Tel.: (0911)-6899733.