Teurer Strom: Wer sparen will, muss Geld ausgeben

Diskussion über einen Sozialtarif machte das Dilemma offensichtlich — Reichert sieht Bundespolitik in der Pflicht - vor 58 Minuten

FÜRTH - "Brauchen wir einen Stromsozialtarif in Fürth?" Dieser Frage sind Vertreter aus Verwaltung, Politik, infra und Sozialverbänden bei einer Podiumsdiskussion im Gemeindesaal von St. Michael nachgegangen. Aus Sicht der Betroffenen wie Niedriglöhnern, Beziehern von Hartz IV oder kleiner Renten ist die Antwort eindeutig.

Strom — hier ein Mast bei Raitersaich — ist für manche Menschen kaum bezahlbar. © Foto: Meyer



"Der Regelsatz für den Stromverbrauch ist zu niedrig zum Leben", meint Wolfgang Scheffbuch von der Fürther Erwerbsloseninitiative. Ein Sozialtarif sei dringend geboten, schon alleine, um die Zahl der Stromsperrungen zu reduzieren.

Laut den Veranstaltern der Diskussion, dem Fürther Sozialforum, gab es 2015 in Fürth 798 Stromsperrungen, weil die Rechnungen nicht bezahlt wurden. Zuletzt sei diese Zahl zwar gesunken, jedoch befürchtet nicht nur Wolfgang Scheffbuch, dass sich dahinter ein enormer Schuldenberg der Betroffenen verberge.

Stephan Stadlbauer vom Sozialforum brach zwar eine Lanze für lokale Versorger wie die infra, denn sie seien als Ansprechpartner vor Ort greifbar, im Gegensatz zu anderen. Bei der Stromversorgung sieht er allerdings ein strukturelles Problem. Lege man den neuen infra-Tarif Stromprivat und den Hartz-IV-Regelsatz zugrunde, ergebe sich ein monatlicher Fehlbetrag von fünf Euro. Der häufig – auch auf dem Podium – angeführte Tipp zum Stromsparen greife zu kurz. Um rund 18 Prozent könnten in einem durchschnittlichen Haushalt die Energiekosten gesenkt werden, zitierte Christiane Paulus vom Paritätischen Wohlfahrtsverband aus einer Untersuchung. "Aber nur zwei Prozent davon können über eine Änderung des persönlichen Verhaltens erreicht werden", so Paulus. Der überwiegende Teil sei nur möglich, wenn entsprechende neue und energiesparende Technik und Gerätschaft verwendet würde. "Genau das ist aber für die Betroffenen nicht finanzierbar."

Fürths Sozialreferentin Elisabeth Reichert geißelte die Schere zwischen Arm und Reich, insbesondere mit Blick auf die Gewinnsteigerungen in der Wirtschaft. Mit dem Mindestlohn auf Bundesebene und lokalen Maßnahmen wie dem Fürth-Pass, Mietobergrenzen oder dem 9-Uhr-Abo der infra seien Schritte in die richtige Richtung getan worden. Grundsätzlich müsste jedoch die Bundespolitik strukturelle Veränderungen in der Sozialgesetzgebung angehen, "damit alle vernünftig leben können".

Reichert kam um den Aspekt Stromsparen nicht herum, empfahl Fürthern mit wenig Geld allerdings, die Gratisberatung "Stromspar-Check" der Kirchlichen Beschäftigungsinitiative in Anspruch zu nehmen. Hier gibt es neben Tipps auch kostenlose Soforthilfen wie Energiesparleuchten und Zuschüsse für effizientere Kühlgeräte.

Infra-Geschäftsführer Hans Partheimüller räumte ein, dass "das bisschen Licht das Kraut nicht fett" mache und erinnerte an einen Ratschlag seiner Mutter: "Wenn du morgen sparen willst, musst du heute Geld ausgeben." Sparsamere Kühlschränke seien deshalb ein wichtiger Beitrag. Er sei sich im Klaren, dass das in den Ohren Betroffener "lauter schlaue Worte" seien, doch letztlich sei es eine Aufgabe der Sozialpolitik. Die infra müsse als Teilnehmer eines hart umkämpften Marktes auf Wirtschaftlichkeit achten und gleichzeitig Defizite bei ÖPNV und Bädern ausgleichen. Selbst bei den Grundgebühren – die ja zu zahlen sind, egal wie klein oder groß der tatsächliche Verbrauch ist – unterliege das Unternehmen staatlicher Aufsicht.

Kritik kam aus dem Publikum am Forderungsmanagement der infra. Hier sollten Schulden über einen längeren Zeitraum als sechs Monate zurückgezahlt werden können – "und den Leuten auch nicht gleich mit Inkasso gedroht und zusätzliche Gebühren vor den Latz geknallt werden". Partheimüller erinnerte stattdessen an die Möglichkeit, sich bei der infra ausführlich über ihre zahlreichen Tarife zu informieren: "Kommen Sie vorbei und Sie werden den besten Tarif bekommen, den wir bieten können."

Ein Sozialtarif wird dies indes wohl nicht sein. Die Hoffnung darauf wollen viele aber nicht vorschnell aufgeben – schließlich galt es auch in Sachen Sozialticket für Busse und Bahnen dicke Bretter zu bohren. Wenngleich sich das Sozialforum weiter ein Sozialticket ohne Ausschlusszeiten wünscht (der günstige Tarif gilt momentan erst ab 9 Uhr), spricht Stadlbauer aber von einem "gewissen Erfolg bei den Fahrpreisen". An der Forderung nach einem Sozialstromtarif will er festhalten: "10 000 Menschen sind in Fürth betroffen. Wir brauchen jetzt eine Lösung, nicht in fünf oder zehn Jahren."

ARMIN LEBERZAMMER