THW-Einsatz soll der Natur helfen

Werkzeuge als Dankeschön vom Landrat - vor 39 Minuten

GROSSHABERSDORF - Eine Übung des Technischen Hilfswerks Fürth (THW) war ganz im Sinne der Natur:

Landrat Matthias Dießl informierte sich beim THW über die Einsatzmöglichkeiten der überreichten Werkzeuge. © Landratsamt



Landrat Matthias Dießl überreichte dafür Jürgen Teichert, dem Ortsbeauftragten des THW Fürth, und weiteren Mitgliedern verschiedene Werkzeuge als Dankeschön. Der Landkreis Fürth besitzt in Großhabersdorf ein Grundstück nahe der Kläranlage, auf dem sich ein artenreicher und standorttypischer Wald mit hohem Weidenanteil ansiedeln soll. Um gute Voraussetzungen dafür zu schaffen, entfernte das THW Fichten, die zum Teil nach dem Sturmtief „Egon“ beschädigt und umgeknickt waren. In den nächsten Jahren könnte dort ein guter Lebensraum für Biber entstehen. „Wir hoffen, dass die Biberschäden dann in der Umgebung geringer werden“, meinte der Landrat. Das THW wiederum konnte bei der Aktion typische Hilfeleistungen nach Windbruch und Katastrophen üben.

fn