Tödliche Kollision mit Polizeiauto: Experten stellen Unfall nach

ZIRNDORF - Mitte April starb ein junger Mopedfahrer, nachdem er bei Wintersdorf von einem Polizeiwagen erfasst wurde. Noch immer beschäftigt die tödliche Kollision die Staatsanwaltschaft, noch immer ist die Schuldfrage ungeklärt. Auch deshalb stellten Experten den Unfall jetzt haarklein nach.

Der tödliche Unfall bei Wintersdorf löste in ganz Franken tiefes Mitgefühl aus. © ToMa

Seit Sonntagnachmittag 14 Uhr geht nichts mehr auf der Verbindungsstraße von Zirndorf nach Ammerndorf. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ist vor Ort, jede Menge Polizeiautos, das Areal ist abgesperrt. Protagonisten stellen hier einen tödlichen Mopedunfall aus dem April nach. Ein junger Mann wurde damals bei Wintersdorf von einem Polizeiwagen erfasst und starb.

Dutzende Polizisten, Gutachter und Unfallexperten waren am Sonntagnachmittag bei Wintersdorf im Einsatz. © ToMa/Eberlein

Noch immer ist die Schuldfrage ungeklärt, auch deshalb habe man keine Anklage gegen die Streifenbesatzung erhoben, erklärte die Staatsanwaltschaft erst kürzlich. Die Ermittlungen laufen seit Monaten. Teil eben jener Kleinstarbeit, vor der die Experten stehen, ist jetzt auch die Unfallrekonstruktion bei Wintersdorf. Dafür heuerte die Polizei mehrere Protagonisten an. Richtmikrofone fingen auch die kleinsten Geräusche der Kollision ein, spezielle Vermessungsgeräte wurden aufgestellt.

Von der Aktion erhofft sich die Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse, denn noch immer sind viele Fragen ungeklärt. Die drängensten: War das Martinshorn des Streifenwagens eingeschaltet? Und: Wann zeigte welche Ampel Grünlicht? Erst wenn all das zweifelsfrei geklärt sei, könne man entscheiden, ob man den Beamten (30 und 22 Jahre) etwas zur Last legen könne, sagen die Ermittler.

