Tödlicher Sturz: Mann stirbt bei Haussanierung in Zirndorf

Der 77-Jährige arbeitete gerade auf dem Balkon - Kripo ermittelt - vor 14 Minuten

ZIRNDORF - Bei Restaurierungsarbeiten an einer Zirndorfer Wohnung stürzte ein 77-Jähriger am Mittwoch zehn Meter zu Boden. Der Mann wurde noch ins Klinikum gebracht, überlebte die Nacht zum Donnerstag aber nicht.

Kurz nach 13.30 Uhr arbeitete ein 77-Jähriger zusammen mit einem weiteren Bauarbeiter auf dem Balkon der Wohnung in der Lichtenstädter Straße. Mit einer elektrischen Seilwinde beförderten die Männer den Bauschutt entlang der Hausfassade nach unten. Doch dann stürzte der 77-Jährige zusammen mit der Gerätschaft rund zehn Meter in die Tiefe, teilte die Polizei mit. Am Boden blieb der Mann schwer verletzt liegen.

Einsatzkräfte der Zirndorfer Polizei trafen zunächst an der Unglückstelle ein und leisteten erste Hilfe. Zwei Sanitäter kümmerten sich dann um die Erstversorgung und brachten den Mann schließlich in ein Nürnberger Klinikum. Doch schon am Abend erlag der 77-Jährige seinen schweren Verletzungen. Die Fürther Kriminalpolizei hat zusammen mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

