Weiter ungeklärt sind die genauen Todesumstände eines Mannes, der am Rosenmontag leblos auf einer Straße in Stein gefunden wurde. Die Polizei geht von einem Unfall mit Fahrerflucht aus. Eine aufwendige Aktion soll nun neue Hinweise bringen: 50 Beamte haben am Donnerstag im Oberasbacher Stadtteil Unterasbach an Türen geklingelt und Anwohner befragt. © Thomas Scherer

Brand in Asylbewerberunterkunft: Großeinsatz in Zirndorf Am Montagnachmittag brach in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Zirndorf ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Brandursache ist ebenso wie die Schadenshöhe noch unklar. Zwei Menschen wurden verletzt ins Klinikum gebracht.

Zusammenstoß mit Bus: Pkw-Fahrerin bei Fürth schwerverletzt Am Donnerstagnachmittag stieß eine Pkw-Fahrerin bei Fürth-Burgfarrnbach mit einem Linienbus frontal zusammen. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Die Insassen des Busses blieben nach ersten Informationen unverletzt.

Bei Verkehrsunfall gestorben? Toter bei Bahnunterführung in Stein gefunden Am Montagabend gegen 20 Uhr fanden Passanten einen leblosen Mann nahe der Bahnunterführung in der Mühlstraße in Stein. Laut ersten Untersuchungen der Polizei deuten einige Hinweise auf einen Verkehrsunfall hin. Der Verursacher wurde allerdings noch nicht gefunden.