Tödlicher Unfall: War das Martinshorn eingeschaltet?

Anwohnerin hat Zweifel - Staatsanwaltschaft: Es wird sorgfältig ermittelt - vor 37 Minuten

ZIRNDORF - Wie kam es zu dem tragischen Unfall bei Wintersdorf, bei dem ein Streifenwagen einen Mopedfahrer tödlich erfasste? Das versuchen Polizei und ein Sachverständiger zu klären. Ermittelt werde so sorgfältig wie sonst auch, betont die Staatsanwaltschaft. Unklar ist auch noch, ob das Martinshorn eingeschaltet war.

Das Polizeiauto war Richtung Ammerndorf unterwegs, als es an der Abzweigung nach Lind den Mopedfahrer erfasste und dann gegen einen Audi prallte. © ToMa



Die Nachricht vom Unfall am Sonntag auf der Staatsstraße zwischen Zirndorf und Ammerndorf, bei dem der 30-jährige Mopedfahrer sein Leben verlor, hat viele Menschen bewegt. Auch eine 54-jährige Wintersdorferin, die in der Nähe des Unglücksorts wohnt.

Den Zusammenstoß habe sie vom Garten aus gehört, "das Quietschen der Bremsen und einen Knall". Der Dienst-BMW der Steiner Wache hatte das Moped an der Abzweigung nach Lind auf Höhe von Wintersdorf Ost erfasst und war anschließend gegen einen entgegenkommenden grauen Audi A4 geprallt. Der Mopedfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Polizisten (30 und 22) und der Audi-Fahrer blieben äußerlich unverletzt.

Sie sei selbst Auto- und Motorradfahrerin und als Ersthelferin geschult. Deshalb sei sie rasch hingeeilt, um zu helfen, erzählt die Anwohnerin. Als sie ankam, waren die Hilfsmaßnahmen aber schon angelaufen, sagt sie.

Irritiert war die Frau, als sie in den ersten Presseberichten las, dass der Wagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Das sei in der Tat der Erkenntnisstand am Sonntagabend gewesen, bestätigte nun ein Polizeipressesprecher auf FN-Nachfrage. Die Frau aus Wintersdorf indes ist sich sicher, dass sie kein Warnsignal vernommen hat. "Es ist eine gerade, offene Straße, das Martinshorn hört man bei uns immer sehr gut", sagt sie. "Wir saßen mit Nachbarn draußen beim Kaffee, wir hätten es gehört."

Als Zeugin gemeldet

Bei der Polizei habe sie sich bereits als Zeugin gemeldet. Sollte das Martinshorn tatsächlich nicht eingeschaltet gewesen sein, wäre es für den Mopedfahrer ja viel schwieriger gewesen, das Auto zu bemerken, sagt die 54-Jährige. Man sei es dem Verstorbenen und seinen Angehörigen schuldig, den Hergang genau aufzuklären.

Daran arbeiten die Nürnberger Verkehrspolizei und ein Sachverständiger, den die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beauftragt hat. Wie bei jedem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sagt Antje Gabriels-Gorsolke, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

"Mit der gleichen Sorgfalt"

Sie betont: "Die Ermittlungen werden mit der gleichen Sorgfalt geführt wie immer." Dass ein Polizeiauto involviert war, spiele zunächst keine Rolle: "Es wird das gleiche Programm losgespult, wie es bei derartigen Fällen immer passiert."

Wichtige Erkenntnisse erhofft sich die Staatsanwaltschaft vom Gutachter, der das Geschehen rekonstruieren soll. Helfen sollen ihm unter anderem Bilder vom Unfallort, die ein Polizeihelikopter aus der Luft machte, sowie das Obduktionsergebnis. Sachverständige könnten unglaublich viel herausziehen aus der Spurenlage, sagt Gabriels-Gorsolke. "Das alles wird aber eine Weile dauern."

Die Ermittlungen auf Polizeiebene wiederum – die Ergebnisse werden später der Staatsanwaltschaft übergeben – habe man "aus Gründen der Neutralität" der Nürnberger Verkehrspolizei übertragen, so die Sprecherin. Man wolle vermeiden, dass die Fürther Verkehrspolizei gegen Kollegen aus dem Landkreis ermittelt.

Wie viel Vorsicht war in dieser Situation nötig?

Zu den offenen Fragen gehört die nach dem Martinshorn ebenso wie die, welche Ampel Grünlicht zeigte. Beides macht einen Unterschied: Polizisten müssen auf Fahrten zum Einsatz stets zwischen der Dringlichkeit und den Unfallgefahren abwägen und ihre Geschwindigkeit anpassen. Ist nur das Blaulicht angeschaltet, können sie weitaus weniger damit rechnen, dass die Verkehrsteilnehmer freie Bahn schaffen.

Nach tödlichem Unfall: Das darf die Polizei mit Blaulicht

Und selbst wenn sie mit vollen Sondernutzungsrechten, also Blaulicht und Martinshorn, fahren, so Gabriels-Gorsolke, "müssen sie Sorgfaltspflichten einhalten".

Sollte es zu einem Verfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung kommen, werde das Gericht prüfen müssen, was die in dieser Situation erforderliche Sorgfalt gewesen ist. Und ob der Fahrer alles getan hat, um diese einzuhalten.

Claudia Ziob