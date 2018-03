Tödlicher Unfall zwischen Weinzierlein und Roßtal

ROSSTAL - Zwischen Roßtal und Weinzierlein ist die Verbindungsstraße am Samstagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Ein Auto war frontal gegen einen Baum gekracht und dann auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Der Fahrer des Wagens starb noch an der Unfallstelle.

Am Samstagmorgen stieß ein Pkw auf einer Verbindungsstraße zwischen Roßtal und Weinzierlein frontal gegen einen Baum. Foto: ToMa



Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 9 Uhr auf einer Staatsstraße im Landkreis Fürth. Der 72-jährige Mann befuhr die Straße von Roßtal kommend in Richtung Weinzierlein. Dort kam sein Seat nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Baum. Durch die Wucht der Aufpralls wurde das Auto auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschleudert, einzelne Wrackteile rissen zuvor ab und blieben nahe des Baums liegen.

Auch der Motoblock des Seat wurde meterweit davon geschleudert. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten 72-Jährigen aus dem völlig zerstörten Auto herausschneiden. Der Rettungsdienst versuchte noch, den Mann zu reanimieren, doch er starb noch an der Unfallstelle. Noch ist unklar, weshalb er mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen war. Laut Polizei kann auch eine medizinische Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Straße zwischen Roßtal und Weinzierlein ist seit dem Unfall gesperrt - laut Polizei ist die Durchfahrt ab etwa 12 Uhr wieder möglich. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, er fertigte Luftaufnahmen für die Staatsanwaltschaft an. Die Verkehrspolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen.

