Tom und Jerry machen Musical in Fürth

Jerry Marwig und Thomas Borchert stehen in "Die Story meines Lebens" auf der Stadttheater-Bühne - vor 37 Minuten

FÜRTH - Mit einer deutschen Erstaufführung - die deutschsprachige war 2014 in Wien – eröffnet das Stadttheater Fürth im Großen Haus die neue Spielzeit. Das Musical "Die Story meines Lebens" erzählt die berührende Geschichte einer Freundschaft, die Flügel verleiht. In dem Zwei-Personen-Stück singen und spielen Thomas Borchert und Jerry Marwig, Martin Maria Blau führt Regie. Premiere ist am Samstag.

Zwei Freunde, im Stück wie im wahren Leben: Jerry Marwig und Thomas Borchert (v.li.), hier mit Regisseur Martin Maria Blau, kennen sich seit dem ersten Tag an der Hamburger Schauspielschule. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Zwei Freunde, im Stück wie im wahren Leben: Jerry Marwig und Thomas Borchert (v.li.), hier mit Regisseur Martin Maria Blau, kennen sich seit dem ersten Tag an der Hamburger Schauspielschule. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



"Als Jerry Marwig mir vorschlug, dass wir dieses Stück machen, da war ich sofort Feuer und Flamme." Was Thomas Borchert so fasziniert, ist ein Musical, das aus den klassischen Bahnen des Genres ausbricht. In vielen Facetten wird gezeigt, wie der Buchhändler Alvin (Jerry Marwig) und der erfolgreiche Autor Thomas (Borchert) schon als Kinder zu Freunden werden, wie sich ihre Beziehung verändert und was sie einander bedeuten.

Der Rückblick beginnt allerdings mit einem Paukenschlag. Alvin hat sich umgebracht, und Thomas verzweifelt an der Aufgabe, eine Trauerrede zu schreiben.

"Nein", macht Regisseur Martin Maria Blau klar, "auch wenn es zunächst vielleicht so anmutet, aber dieses Musical ist absolut keine düstere Tragödie." Die Stimmung, sagt der gebürtige Münchner, der mit Edgar Reitz drehte, bei Zadek assistierte und einige Kabarettisten-Soloprogramme inszenierte, sei nicht einmal melancholisch, sondern sehr optimistisch, an den passenden Stellen heiter und vor allem: "inspirierend".

Genauso beschreiben Neil Bartram (Musik und Liedtexte) und Brian Hill (Texte) ihr Stück, das sie als intelligentes Musiktheater angelegt haben. 2006 war die Uraufführung in Toronto, seither gab es Vorstellungen am Broadway und in der ganzen Welt. Für Fürth haben Thomas Borchert und Jerry Marwig eine neue Übersetzung der Texte erarbeitet. Die musikalische Leitung liegt in der Hand von Stephan Sieveking.

"Das Besondere an der Musik ist für mich, dass sie in keine Schublade passt", erklärt Borchert. "Stattdessen wird die Haltung der Figuren untermalt und der Lauf der Geschichte mitreißend begleitet." Regisseur Blau lobt: "Das ist raffiniert und macht die Sache sehr komplex." Für die Darsteller sei die Aufführung ganz außerordentlich anspruchsvoll, nicht zuletzt, weil beide ständig auf der Bühne sind.

Fragt sich natürlich, wie einer, mit dessen Tod das Stück beginnt, mitmischen kann. Jerry Marwig hat die Antwort: "Alvin ist präsent in den Erinnerungen seines Freundes als eine Art von Reflexion, eine Rückbesinnung. Er wird zum Geschichtenerzähler, der auf diese Weise ihre Freundschaft wunderschön reflektiert."

"Versöhnlich und schön"

Die Chance, auf diese sehr besondere Art miteinander noch einmal in Kontakt zu treten, hat freilich vieles für sich. Thomas Borchert überlegt: "Wahrscheinlich kennen die meisten dieses Gefühl, dass Fragen bleiben, wenn jemand, der einem nahestand, stirbt. Irgendwann denkt man möglicherweise bloß noch: Hätte, hätte, hätte ich doch. . ." Dieses Stück aber gebe jetzt den Impuls, "den Fuß endlich einmal aus dem Karussell zu halten", um die wichtigen Fragen zu reflektieren, statt wie mit Scheuklappen durchs Leben zu rasen. "Deshalb ist das Stück sehr versöhnlich und schön."

Für die beiden Darsteller ist die aktuelle Zusammenarbeit auch eine sehr persönliche Geschichte. Jerry Marwig erinnert sich: "Wir haben uns am Tag eins in der Schauspielschule in Hamburg kennengelernt, seitdem sind wir miteinander befreundet." Das Bekanntmachen damals entbehrte übrigens nicht einer gewissen Komik: "Thomas stellte sich mit den Worten ,Ich bin Tom‘ vor, worauf ich bloß meinte: ,Und ich bin Jerry.‘" Damit war sofort ein Titel gefunden für die Shows, die die beiden schon bald miteinander produzierten. Marwig lachend: "Wir sind damals sogar bei Wim Thoelke als Tom und Jerry aufgetreten." Auch Regisseur Martin Maria Blau ist ein alter Bekannter. Er war in Hamburg der Impro-Lehrer der beiden.

Thomas Borchert, der in Fürth bereits in "Next to normal" und Anfang 2017 in "Luther – Rebell Gottes" gefeiert wurde und zuletzt als Graf von Krolock im Stuttgarter "Tanz der Vampire" zu sehen war, verbindet auch mit dem Stadttheater liebenswerte Erinnerungen: "Ich habe meine Verlobte hier kennengelernt, ab November stehen wir wieder gemeinsam in ,Luther‘ auf der Bühne."

Davor nun aber erst einmal die Premiere von "Die Story meines Lebens". Und das, sagen die Mitwirkenden, ist ebenfalls eine Herzenssache.

Z"Die Story meines Lebens": Premiere am 14. Oktober (19.30 Uhr), Stadttheater. Weitere Termine: 17. bis 22. Oktober, jeweils 19.30 Uhr. Karten im FN-Ticket-Point (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77) und an der Theaterkasse.

SABINE REMPE