Starke Rauchentwicklung in einem Zirndorfer Einfamilienhaus: Am frühen Sonntagabend brannte es im ehemaligen Saunaraum im Keller des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar schnell löschen, allerdings sorgte der Qualm für einen hohen Sachschaden. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Von Saft über Küchle bis zu herzhaften Crepes oder deftigen Most: Lieberhaber von heimischem Obst kamen am Fürther Apfelmarkt voll auf ihre Kosten. Dort präsentierten am Wochenende rund 50 Anbieter jede Menge Produkte zum Verkosten und Schlemmen.