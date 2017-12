Auf der Heilstättenstraße in Fürth geriet eine Frau mit ihrem VW am Dienstagnachmittag in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Lkw zusammen. Drei Personen wurden verletzt.Die Feuerwehr musste das Dach des Pkw abnehmen, um die Frau schonend aus dem Autowrack zu befreien. Sie wurde mittelschwer verletzt. Die beiden Insassen des Lkw zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Straße musste komplett gesperrt werden. © ToMa/Reitmayer