Toter Mann nahe Bahnunterführung in Stein gefunden

Passanten entdeckten die Leiche gegen 20 Uhr - vor 3 Stunden

STEIN - Ein Mann ist am Montagabend in Stein an einer Bahnunterführung tot aufgefunden worden. Die ersten Erkenntnisse der Polizei deuten auf einen Verkehrsunfall hin.

Nach Informationen der Polizei fanden Passanten den 56-Jährigen gegen 20 Uhr in der Nähe der Bahnunterführung in der Mühlstraße. "Es gibt Anzeichen, die auf einen Verkehrsunfall hindeuten", erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Von einem möglichen Verursacher fehle allerdings noch jede Spur.

Wer den Vorfall mitbekommen hat oder ein Auto zwischen 19 und 20 Uhr in der Nähe der Bahnunterführung gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Die Nummer lautet: 0911/2112 - 3333.

fr