Passanten sahen in der Nacht auf Dienstag im Zirndorfer Ortskern einen Mann, der mit einer Schusswaffe auf Menschen zielte. Spezialkräfte der Polizei nahmen daraufhin zwei Tatverdächtige fest.

Muttertag bei Mutter Natur: Der Tag der Artenvielfalt lockte mit seinem vielseitigen Angebot viele Menschen ins Fürther Pegnitztal an der Stadtgrenze. Zahlreiche Vereine und Organisationen gewährten hier am Sonntag Einblicke in bedrohte Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt.