Trierer Heizer verfeuern 2016 in Fürth

FÜRTH - Jahreswechsel zwischen zart und hart: Weniger üppig als vielfältig ist das Konzertangebot für alle, die Silvester und Neujahr nicht vor der Glotze verbringen wollen. Was sich live in Stadt und Landkreis tut: ein Überblick.

Springt gern mal ins Publikum: Ivan Ivanovich kommt mit seinen Kreml Krauts und einer wilden Mischung aus Polka, Punk und Ska in die Kofferfabrik. Foto: Foto: PR



Mit den Schlesischen Kammersolisten geben die Zuhörer im Festsaal des Burgfarrnbacher Schlosses dem alten Jahr den wohlverdienten Laufpass. Für das zweite Soiree-Konzert um 19.30 Uhr — das erste um 17 Uhr ist ausverkauft — gibt es noch wenige Restkarten an der Abendkasse, die um 18.30 Uhr öffnet. Das Streichquintett aus den Stimmführern der Schlesischen Kammerphilharmonie in Kattowitz präsentiert zu Beginn Klassisches von Edvard Grieg und Felix Mendelssohn, um dann mit Arrangements von Hits von Eric Clapton, den Beatles und bekannten Volksweisen Gas zu geben.

Musik als kräftige Medizin gegen Angst und Fatalismus: Unter diesem Motto präsentiert KMD Sirka Schwartz-Uppendieck (Klavier) am Samstag um 19.30 Uhr ihren „Silvestertusch“ in der Auferstehungskirche im Stadtpark. Als Gäste wirken diesmal der Geiger Pawel Zalejski, bekannt als Primarius des renommierten Apollon Musagète Quartetts, sowie Sänger und Kabarettist Michael Herrschel mit. Auf dem Programm stehen temperamentvolle Balladen, poetische Klangzaubereien, Salonmusik und spitzzüngige Chansons unter anderem von Georg Kreisler. Karten an der Abendkasse (ab 18.30 Uhr).

Mit besinnlichen Klängen und Gedanken geleiten Johannes Brinkmann (Orgel) und Hans-Ulrich Pschierer (Lesungen) ihre Zuhörer durch die letzten Stunden des Jahres. „Bach in der Silvesternacht“ beginnt in der Altstadtkirche St. Michael um 22 Uhr.

Vergiss Johann Sebastian und die Besinnlichkeit: Ska und Punk fließen aus elektrischen Gitarrenbässen über Horn und Saxofon, darauf tanzen, bewaffnet mit Posaune und Akkordeon, Ivan Ivanovich and the Kreml Krauts. Seit 2007 tourt die Trierer Band mit ihrer Mischung aus Polka und russischer Folklore durch die Lande, in diesem Jahr erschien das zweite Studioalbum „Katschigari“, auf deutsch „die Heizer“. Wie heiß die Sache wirklich ist, lässt sich nachhören am Silvesterabend ab 21.30 Uhr in der Kofferfabrik (Lange Straße 81). Im FN-Ticket-Point (Rudolf-Breitscheid-Straße 19, Tel. 2 16 27 77) gibt es vorab Karten mit 20 Prozent ZAC-Rabatt.

Am Neujahrstag wiederum strömen die Klassikfans nach Langenzenn — rechtzeitig in der Stadtkirche zu sein empfiehlt sich dringend, denn traditionell ist das Neujahrskonzert des Fürther Kammerorchesters KlangLust ein Fall für Kämpfer um den letzten Sitzplatz. Und es ist ein Jubiläum: Zum 20. Mal geht der englische Geiger — er trat mit Sir Yehudi Menuhin auf — und Dirigent Michael Bochmann ans Pult; Hauptwerk des um 19 Uhr startenden Abends wird, wie beim ersten Konzert 1996, Peter Tschaikowskys populäre C-Dur-Streicherserenade sein. Solist im Orgelkonzert B–Dur von Georg Friedrich Händel ist Markus Simon, und von seiner Virtuosenseite präsentiert sich Bochmann in Camille Saint-Saëns’ Introduktion und Rondo Capriccioso. Michael Herrschel moderiert, der Eintritt ist frei und eine Spende allzeit erwünscht. MATTHIAS BOLL