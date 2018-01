"Tritt ein, sag Nein": Fürther SPD gewinnt Mitglieder

FÜRTH - Unter dem Motto "Tritt ein, sag Nein" werben die Jusos zurzeit bundesweit um neue Mitglieder, die mit ihnen die GroKo verhindern. Tatsächlich verzeichnet die SPD vermehrt Neueintritte – auch in Fürth. Aber wie stehen hiesige Jusos eigentlich zur Kampagne?

Die Jusos werben massiv für ein Nein zur GroKo. „Es ist jetzt wichtig, Haltung zu zeigen“, meint auch Felix Griener von den Fürther Jusos. Foto: Foto: Oliver Berg/dpa



Auch am Dienstag kletterte die Zahl der Mitgliedsanträge weiter. Zirka 50 Anträge sind seit dem Parteitag vor eineinhalb Wochen beim SPD-Unterbezirk Fürth eingegangen, zu dem Stadt und Landkreis Fürth sowie der Landkreis Neustadt-Aisch gehören. "Das ist außergewöhnlich viel", bestätigt Marianne Niclaus, die die Eintrittswünsche bearbeitet. In Nürnberg und Erlangen erlebt die SPD Ähnliches.

Zur Erinnerung: Auf dem Parteitag haben die Sozialdemokraten mit knapper Mehrheit Koalitionsgespräche befürwortet – zum Leidwesen der Jusos. An Merkels Seite, so fürchten sie, könne die SPD nicht an Profil gewinnen. Ihr Aufruf, sich der Partei anzuschließen, um beim Mitgliedsvotum gegen die Große Koalition zu stimmen, macht seitdem Schlagzeilen.

Etwa die Hälfte der Antragsteller, so Niclaus, sei im Juso-Alter, also unter 35. Mit welchen Motiven sie kommen, kann sie nicht sagen: Die meisten Anträge erreichen sie online, Gründe müssen nicht angegeben werden.

Niclaus, mit Mitte 60 längst aus dem Juso-Alter raus, findet die Kampagne "Tritt ein, sag Nein" nicht gut. Man sollte aus Überzeugung eintreten, meint sie – nicht mit dem Gedanken: "Jetzt gehste mal kurz in die Partei und mischt sie auf". Allerdings ist sie zuversichtlich, dass 90 Prozent der Neuen nicht gleich wieder austreten.

Ein gewisses Unbehagen empfindet auch Alexander Fuchs (26), Vorsitzender der Jusos in Fürth. Obwohl für ihn schon fest steht, dass auch er gegen Schwarz-Rot stimmen wird. "Ich freue mich über neue Mitglieder, vor allem neue Jusos. Über jeden, der an demokratischen Entscheidungen mitwirkt. Aber ich hoffe, dass sie länger dabei bleiben." Die Botschaft der Jusos in NRW, die forsch dafür warben, mit nur zehn Euro – dem Beitrag für zwei Monate – die GroKo zu verhindern, nennt er "schwierig".

"Es geht nicht um Stimmtouristen"

Die "Entgleisung" in NRW sei daneben gewesen, sagt Felix Griener (31), Vorsitzender der Jusos im Unterbezirk Fürth. Davon abgesehen aber gefällt ihm die Kampagne: "Es geht nicht um Stimmtouristen." Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert habe klar gemacht, dass es um langfristiges Engagement geht. Griener glaubt nicht, dass die Neuen nur mit abstimmen wollen. "Das ist eher ein Anstoß, sich zu engagieren." So wie er selbst am Wahlabend 2009 einen Mitgliedsantrag losschickte: "aus dem Gefühl heraus, jetzt müsste man was tun". Eine größere Rolle als die Kampagne spiele wohl auch der Parteitag: "Viele haben gesehen, da wird fair diskutiert, da geht’s um was."

Die neuen Mitglieder, vermutet er, werden wie die alten genau hinschauen, was verhandelt wird. Und wer welchen Posten bekommen soll. Auch er will das abwarten, bei aller Skepsis.

Gibt es Jusos im Landkreis?

Aus dem Fürther Landkreis droht der "Groko" unterdessen wohl keine große Gefahr, zumindest nicht durch Aktivitäten der Jusos. Die gehören nämlich zwischen Stein und Puschendorf zu einer raren Spezies. "Gibt es nicht", so formuliert ein Mitarbeiter aus dem Büro des Landtagsabgeordneten und SPD-Kreisvorsitzenden Harry Scheuenstuhl, die Antwort auf die Frage nach einem Ansprechpartner. In Zirndorf, das verrät das Internet, existiert eine Juso-Gruppe – oder muss es heißen existierte? Melanie Eichhorn blickt dem Betrachter vom Bildschirm zwar freundlich entgegen, ihre Mobil-Nummer aber, die ein führender Genosse noch im Telefon hat, ist an jemanden anderen vergeben.

Nichtsdestotrotz: Er lebt noch, der SPD-Parteinachwuchs, zumindest in Oberasbach. Hier sind Vanessa Dippel und einige Mitstreiter seit rund einem Jahr politisch aktiv. Die Juso-Kampagne auf Bundesebene sieht die 25-Jährige "zwiespältig". Von einer falschen Wortwahl und einer "kontraproduktiven Formulierung" spricht die Heilerziehungspflegerin mit Blick auf den Slogan, auch wenn dieser um den Zusatz "und bleib dabei" ergänzt wurde.

Furcht vor neuem GroKo-Schaden

Sollte es zu einer Neuauflage der GroKo kommen, befürchtet sie weiteren Schaden für die Genossen, auch weil CDU/CSU sich Dinge auf die Fahnen schreiben würde, die die SPD angestoßen hatte. Ebenfalls negativ hat sie die Sondierungsgespräche wahrgenommen. Anliegen der SPD wurden verschoben. Etwa die Sache mit den grundlos befristeten Arbeitsverträgen. Etwas, was die junge Frau selbst betrifft. Auch sie hangelt sich im Beruf von Jahr zu Jahr und kann nicht verstehen, warum dem so ist.

