"Trödeltrupp": Frieren für den Fernseh-Flohmarkt

VEITSBRONN - Eine Veitsbronner Familie erhofft sich von RTL II Hilfe beim Ausmisten: Der "Trödeltrupp" rückte an und lud am Freitag zu einem öffentlichen Flohmarkt. Die Dreharbeiten - oder den Trödel - wollten sich viele Menschen nicht entgehen lassen. Allerdings war erst einmal Geduld gefragt...

Hunderte Menschen warten auf dem Sportplatz darauf, dass der Flohmarkt offiziell losgeht. © Hans-Joachim Winckler



Der "Flohmarkt", auf dem Sachen der Familie verkauft werden sollten, war vom Produktionsteam für die Zeit von 16 bis 18 Uhr angekündigt worden. Rund 300 Menschen - Trödler, Fans der Sendung und Schaulustige - fanden sich am Nachmittag auf dem Gelände des ASV Veitsbronn ein. Ein weiß-rotes Absperrband trennte sie zunächst vom Spielfeld: Dort hatte man eine kleine Fläche von Schnee befreit und einen einzelnen Stand mit allerlei Trödel aufgebaut.

Ein einzelner Stand ist auf dem Sportplatz in Veitsbronn aufgebaut. Zunächst dürfen hier nur das Produktionsteam und seine Helfer hin. © Hans-Joachim Winckler



Weil sich die Vorbereitungen des Filmteams hinzogen, warteten die Besucher mehr oder weniger frierend um 17.30 Uhr immer noch. Der Flohmarkt ist fester Bestandteil der Doku-Soap, bei der die drei Moderatoren zusammen mit Helfern Familien beim Entrümpeln helfen. Moderiert wird die Sendung von Ebaywertgutachter Sükrü Pehlivan, Antiquitätenhändler Mauro Corradino und Haushaltsauflöser Otto Schulte. Sie versprechen, den Betroffenen Tipps und Tricks zu zeigen, wie sie ihre Keller- und Dachbodenschätze zu Geld machen.

Das Produktionsteam dreht schon seit Mittwoch in Veitsbronn. Was nicht mehr brauchbar ist, wurde bereits in Containern entsorgt. Anderes wurde für den Flohmarkt aufs ASV-Gelände gebracht:"Porzellan, Holzfiguren, Dekoration und Trödel aller Art", wie es seitens RTL II hieß. Kurz vor 18 Uhr ging das Feilschen dann tatsächlich los...

