Trotz Sturm in Kärwa-Stimmung

Veitsbronn und Stinzendorf ließen sich das Fest nicht nehmen — Heute Familientag - 20.08.2017 20:41 Uhr

VEITSBRONN/LANGENZENN - Vom Feiern konnte auch das schlimme Unwetter die Landkreis-Bürger nicht abhalten. Sowohl in Veitsbronn als auch im Langenzenner Ortsteil Stinzendorf ging’s bei den Kirchweihen heiter bis traditionell zu.

Fesch waren die Kirchweihbesucherinnen, die in Veitsbronn durch die Festmeile in der Nürnberger Straße bummelten, bevor sie für den Umzug Platz machen mussten. © Foto: Thomas Scherer



Kräftig zupacken mussten die Stinzendorfer beim Aufstellen ihres Kirchweihbaums. Zum Glück hievten sie die Fichte erst am Tag nach dem Sturm in die Höhe. © Foto: Oliver Barthelmes



Nur alle zwei Jahre organisieren die Veitsbronner Kirchweihburschen einen Umzug. Heuer war es wieder so weit — rund 30 Wagen fuhren durch die Gemeinde und mitten durch das Festgelände an der Nürnberger Straße. Zahlreiche Schaulustige jubelten den Vereinsvertretern auf den schön geschmückten Wägen zu. Nach dem Umzug gab es die Stärkung mit Leckereien aus Franken, aber auch aus Frankreich, Italien, Ungarn oder der Türkei. Bürgermeister Marco Kistner war dankbar, dass Veitsbronn und sein Fest weitgehend vom Unwetter verschont blieben. Heute klingt die Kärwa beim Familientag aus.

PNach dem Unwetter-Freitag ging den Stinzendörfern der Gesprächsstoff nicht aus: Immerhin hatten Hagel und Sturm in dem Langenzenner Dorf zwei Scheunen zerlegt. Gefeiert wurde dennoch und zwar in der abgespeckten Variante mit Festbetrieb am Samstag und Sonntag. "Lieber zwei Tage gescheit, als an mehreren Tagen lau", sagte Thomas Weber, der mit seiner Feuerwehr und weiteren Helfern das Fest organisiert hatte. Nach den anstrengenden Einsätzen am Freitag ging’s zur Erholung ins Bierzelt. Zünftige Blasmusik und das Aufstellen des Kirchweihbaums sorgten für Stimmung. Wermutstropfen blieb die ganz ohne Sturm abgebrochene Spitze des Kärwabaums. bar

