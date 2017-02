Trotz Trump und Brexit: Spielwarenhersteller sind optimistisch

„Hervorragend gelaufen“: Fürther Firmen ziehen Bilanz Spielwarenmesse - vor 55 Minuten

FÜRTH/NÜRNBERG - Sechs Tage lang war das Nürnberger Messezentrum wieder der Nabel der Spielzeugwelt. Tausende Fachbesucher sind nach Langwasser gekommen, um Neues aus der Branche zu begutachten. Ein Auftritt dort ist auch für zahlreiche Fürther Unternehmen ein Muss — schließlich exportieren sie ihre Produkte weltweit. Wir haben uns zum Abschluss umgesehen.

Mit Puppen und Werbefiguren punktet die Firma Peter Stühler (oben links). Eine Spezialität bei Ferbedo sind Kunststoffschlitten (rechts), während die Firma von Paul-Heinz Bruder mit ihren Modellautos auf dem Weltmarkt eine Spitzenposition einnimmt (unten). © Fotos: Leberzammer (2), Linke



Ein neuer US-Präsident, dessen Wirtschaftspolitik für Unruhe sorgt, der Brexit der Briten – es gab schon ruhigere Zeiten für den globalen Handel. Die meisten Fürther Spielzeughersteller sehen möglichen Umbrüchen jedoch noch gelassen entgegen. „Die Messe ist hervorragend gelaufen“, berichtet Felix Stork, Marketing-Direktor bei Simba Dickie. „Unsere Erwartungen wurden sogar übertroffen.“

Dass die Simba-Dickie-Gruppe zu den ganz Großen der Branche zählt, zeigen allein die Ausmaße ihres Messestands: Auf knapp 1000 Quadratmetern haben sich an den vergangenen Tagen bis zu 200 Mitarbeiter um potenzielle Kunden gekümmert. Und mit dem Schließen der Messepforten in Nürnberg war deren Arbeitstag noch lange nicht vorbei.

„Wir veranstalten gleichzeitig unsere Hausmesse am Hauptquartier in Fürth“, sagt Stork, dem die langen Tage kaum anzusehen sind. Dabei ging es fast immer bis mitten in die Nacht, in Showrooms und dem firmeneigenen Restaurant führte man „tiefer gehende Fachgespräche mit Kunden und Lizenznehmern“. Selbst für den Transport per Shuttlebus hat das Unternehmen gesorgt.

"Positiver Stress"

„Das ist doch positiver Stress“, meint der Marketing-Direktor. „Wenn wir hier nur Däumchen drehen würden, hätten wir ein Problem.“ Stork hat auch einige Neuheiten zu präsentieren, allen voran das „Bobby Car Next“. Damit haben die Fürther den mittlerweile 19 Millionen Mal verkauften Klassiker elektronisch aufgepeppt: Neben Leuchten gibt es Motoren- und Hupgeräusche sowie einen abwaschbaren Stoffbezug.

Dass der letzte Messetag deutlich ruhiger als die vorangegangenen läuft, räumt Felix Stork wie die meisten seiner Kollegen offen ein. Gedränge gibt es weder am Simba-Stand noch in den übrigen Messehallen.

„Das Ordergeschäft geht insgesamt seit Jahren zurück“, lautet Horst Baumanns Bilanz. Er ist Inhaber der Firma Peter Stühler, die bewegliche Werbefiguren und Puppen herstellt. Gut die Hälfte seiner Produktion verkauft Baumann ins Ausland. „Die Europäer sind heuer schon wiedergekommen, aber darüber hinaus waren es weniger“, so Baumann.

Wie Peter Stühler ist Ferbedo, ebenfalls aus Fürth, ein eher kleiner Marktteilnehmer. 25 Mitarbeiter produzieren auf der Hardhöhe unter anderem lizenzierte „Rutscher“, also dem Original nachempfundene Spielzeugautos zum Draufsetzen. Die gehen in der Regel nach Bestellung direkt an die Autokonzerne, frei verkaufen darf Ferbedo bislang nur wenige Exemplare.

Umso wichtiger sei daher das Geschäft mit anderen Produkten, wie etwa Kunststoffschlitten, Go-Karts oder Wippen. „Wir sind ein Familienbetrieb“, erklärt Ferbedo-Vertreterin Annemarie Rebelein, „da zählt jeder Mitarbeiter.“ Ein wenig mehr Besucherinteresse hätte auch sie erwartet.

Paul-Heinz Bruder, Geschäftsführer von Bruder Spielwaren in Burgfarrnbach, blickt zufrieden auf die Messe zurück. „Der europäische Markt läuft gut“, sagt er. Die politische Großwetterlage bereitet ihm aktuell keine Sorgen: „Die Stimmung in unserer Branche beeinträchtigt das nicht.“ Die USA seien nur ein Markt unter vielen.

Leise Befürchtungen

Großes Wachstumspotenzial sieht Bruder in den Schwellenländern. Langfristig könnte eine Abschottung des amerikanischen Marktes sowie die Abwertung des britischen Pfund in Folge des Brexits allerdings dann doch das Betriebsergebnis beeinflussen, fürchtet er.

Worte, die Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung während seines Besuchs auf der Messe aufhorchen ließen. Schließlich leisten die hiesigen Spielwarenunternehmen „einen spürbaren Beitrag“ zum Gewerbesteueraufkommen in der Kleeblattstadt. Auf rund fünf Prozent schätzt Jung den Anteil — „das aber stabil.“

Mindestens ebenso wichtig seien die Firmen als örtlicher Arbeitgeber. Im Stadtgebiet beschäftigen sie gut 1000 Menschen. Eigentlich müsste es also eher „Fürther Spielwarenmesse“ heißen“, scherzt der OB. Das aber höre sein Nürnberger Amtskollege Ulrich Maly nicht so gern . . .

ARMIN LEBERZAMMER