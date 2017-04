Trümmerfeld bei Ammerndorf: Sechs Verletzte nach Unfall

Audifahrer übersah wohl VW und erwischte Fahrzeug frontal - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zwei Autos stießen an einer Kreuzung frontal zusammen: Bei einem Unfall in Ammerndorf wurden am Samstagabend insgesamt sechs Menschen verletzt, eine Frau musste aus ihrem Wagen geschnitten werden.

Der Audi Q5 ist bis zur Windschutzscheibe eingedellt, auch die anderen Fahrzeuge sind schwer demoliert: Bei einem Unfall bei Ammerndorf wurden am frühen Samstagabend insgesamt sechs Menschen verletzt.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Polizei skizziert den Verlauf aber derzeit so: Der Fahrer des Audi wollte gegen 18.45 Uhr auf der Verbindungsstraße Richtung Vincenzenbronn links nach Ammerndorf einbiegen. Dabei übersah er wohl einen VW Polo. Beide Fahrzeuge stießen inmitten der Kreuzung frontal zusammen. Dabei wurde der Polo auf einen an der Ausfahrt wartenden Mercedes geschleudert.

Im Audi saß eine vierköpfige Familie. Alle Insassen wurden nach ersten Angaben leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Polo wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Ammerndorf mit schwerem Gerät herausgeschnitten werden. Der Rettungsdienst spricht von mittelschweren Verletzungen. Die Person, die den Mercedes steuerte, trug leichte Blessuren davon.

Die Verbindungsstraße von Ammerndorf nach Vincenzenbronn bleibt vorerst noch gesperrt. Die Polizei geht davon aus, sie gegen 20.30 Uhr wieder freigeben zu können. Die Aufräumarbeiten laufen.

