Türkei-Referendum: So läuft die Abstimmung in Fürth

Zwei Wochen lang verwandelt sich die Grüne Halle in ein Wahllokal - vor 40 Minuten

FÜRTH - Während die Türkei erst am 16. April über die Einführung eines Präsidialsystems in ihrem Land abstimmt, dürfen in Deutschland lebende Türken bereits seit Montag an die Urnen. In der Fürther Grünen Halle gaben viele Wahlberechtigte an diesem Wochenende ihre Stimme ab. Wir haben die Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Türkei-Referendum: Wähler stimmen in Fürths Grüner Halle ab Seit Montag zieht es türkische Staatsbürger, die im Raum Nürnberg wohnen, in die Grüne Halle in Fürth. Hier stimmen sie über das umstrittene Referendum des türkischen Präsidenten Erdogan ab. Die Auszählung der Stimmen erfolgt zwei Wochen später in Ankara.



evo