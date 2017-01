Turnerin im Bierkutscher-Körper

Mal prima, mal peinlich: Die Stand-up-Reihe „Babylon Comedy“ ging an den Start - vor 34 Minuten

FÜRTH - Neues Jahr, neuer Anlauf, neue Reihe, alter Witz: Spaßvogel Pedro Adrian präsentierte im Babylon-Keller die erste Runde einer Stand-up-Comedyreihe, die jeden Monat Fürths Gemüter erheitern soll. Das Premieren-Ergebnis ist noch recht durchwachsen.

Oberbayer, oberlustig: Ralf Winkelbeiner aus Manching fabulierte im Babylon-Keller über Duftkerzen in Fußballstadien und Navis mit Diskussionsfunktion. © Foto: Markus Kohler



Oberbayer, oberlustig: Ralf Winkelbeiner aus Manching fabulierte im Babylon-Keller über Duftkerzen in Fußballstadien und Navis mit Diskussionsfunktion. Foto: Foto: Markus Kohler



Wenn fünf Comedians aus ganz Deutschland nacheinander für jeweils eine Viertelstunde ihre Solonummern zelebrieren, unabgestimmt und einander (fast) unbekannt, gibt es natürlich Unterschiede in Thematik, Ausrichtung und Qualität. Pedro Adrian aus Nürnberg ebnete als launiger Conférencier seinen Gästen den Weg zum neugierigen Publikum, das den Babylon-Keller ordentlich füllte.

Den Auftakt machte Ralf Winkelbeiner aus Manching, der erst von den pyromanisch-rektalen Gepflogenheiten des oberbayerischen Silvesterfeuerwerks plauderte und sich dann den Absurditäten des Gender-Deutschs zuwandte. Er selbst outet sich übrigens als sensible Seele im falschen Körper, genauer, als „olympische Bodenturn-Goldgewinnerin, gefangen im Körper eines Oberpfälzer Bierkutschers“. Und wenn Männer ihre weiblichen Seiten kultivieren, dann gibt es laut Winkelbeiner Duftkerzen im Fußballstadion und Navis mit Diskussionsfunktion.

Das war schon mal ganz witzig. Doch dann folgte ganz krasser Humor aus Berlin. Janine vom Olivenbaum wirkt mit ihrer Brille wie ein braves Mädchen aus dem Internat, doch ihr Wortschatz konzentriert sich auf die übelsten Beschreibungen der Intimzonen. Einem Mann ließe man diese Sorte Humor vermutlich nie durchgehen. Die Fürther blieben ziemlich verhalten, weshalb die Neuköllnerin auf „Fifty Shades of Grey“ auswich und an Lachern rettete, was gerade noch zu retten war.

Der Augsburger Nick Schmid nahm durch seine energiegeladene Präsenz ein. Bemerkenswert seine gespielten Nervenzusammenbrüche und seine Skala an stupider Mimik, die angesichts seiner Abenteuer in Zugtoiletten, überfüllten Reisebussen und schweißaromatisierten Fitnessstudios nicht weiter Wunder nimmt. Die Komik der gnadenlosen Übertreibung erschöpft sich allerdings schneller als gedacht.

Meerschwein-Haare

Lyrischer ging Isabel Arnold aus Thüringen vor. Unterm Künstlernamen „Hüperbel“ sang sie zur Gitarre Balladen, deren Pathos jedem Bardentreffen-Veteranen die Augen befeuchtet. „Bud Spencer ist weg vom Fenster“ — reimt sich nicht unbedingt, und so geht es fast immer in ihren Balladen: haarscharf daneben. Manchmal gibt es aber auch einen Volltreffer, etwa wenn Hüperbel Donald Trump besingt: „Orange die Haut und auch das Haar, das früher wohl ein Meerschwein war.“ Passenderweise hat auch sie „Fifty Shades“ gesehen und auch dazu ein Gedicht: „Es ist nicht gleich ein Psychopath, der Handschellen in der Küche hat. Doch der ist wirklich schwer gestört, der täglich Justin Bieber hört.“

Nach dieser Lachnummer konnte der Neustädter Sven Perlwitz mit seinen Beobachtungen aus dem Nürnberger Hauptbahnhof inklusive Bahnpolizei, herrenlosen Einkaufstaschen und Sprengstoff schnüffelnden Hunden nicht mehr ankommen.

Fazit: Es ist noch Luft nach oben. Neben Perlen treffsicheren Humors gibt es halt auch viel Abraum aus der Tabuzonen-Ecke zu ertragen. Warten wir die weiteren babylonischen Stand-up-Experimente ab.

Nächste „Babylon Comedy“: 1. Februar, 20 Uhr (Nürnberger Straße 3).

REINHARD KALB