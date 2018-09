Typisierung in Puschendorf: Dutzende Freiwillige wollen helfen

Gesucht wird ein geeigneter Stammzellenspender für Leukämie-Erkrankten - vor 2 Stunden

PUSCHENDORF - Bei einer Typisierungsaktion in Puschendorf ließen sich am Samstag Dutzende Menschen testen. Der Hintergrund: Familienvater Björn hat Leukämie und braucht dringend Hilfe.

Mit der Aktion wollen Kollegen und Vorgesetzte von Björn ihn und andere Blutkrebspatienten unterstützen. Je mehr Menschen als potenzielle Stammzellenspender registriert sind, umso größer wird die Chance, einen genetischen Zwilling für sie zu finden, dessen Blutmerkmale mit ihren nahezu 100-prozentig übereinstimmen. Björn, 36 Jahre alt, Vater von zwei kleinen Kindern und zuhause in Nürnberg, leidet an einer aggressiven Form von Leukämie und ist auf eine Stammzellenspender angewiesen.

Familienvater Björn ist auf Hilfe von anderen angewiesen - er hat Leukämie. Am Samstag fanden sich dutzende Menschen in Puschendorf zur Typisierung ein. An 24 Probeentnahmeplätzen saßen eigens für die Aktion geschulte Ehrenamtliche und leiteten die potentiellen Spender an: Drei Wattestäbchen müssen jeweils eine Minute im Mund befeuchtet werden und anschließend trocknen, danach kommen sie in ein Labor nach Tübingen.