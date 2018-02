U19: Kleeblatt-Nachwuchs feiert Derby-Sieg

2:1 gegen den Club: In der Bundesliga setzt die SpVgg ihre Aufholjagd fort - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die U 19 der SpVgg Greuther Fürth macht Ernst im Kampf um den Klassenerhalt. Im zweiten Spiel nach der Winterpause holte der Kleeblatt-Nachwuchs den zweiten Sieg. Dem 1:0 bei Bayern München, den Trainer Josef Steinberger als "Neustart" gewertet hatte, ließen die Fürther jetzt einen 2:1-Sieg im Derby gegen den 1. FC Nürnberg folgen.

Derbysieger! Nach dem Schlusspfiff brachen bei Matchwinner Nico Geyer und seinen Teamkollegen alle Dämme. © Foto: Wolfgang Zink



Derbysieger! Nach dem Schlusspfiff brachen bei Matchwinner Nico Geyer und seinen Teamkollegen alle Dämme. Foto: Foto: Wolfgang Zink



Kurzfristig wurde die Partei von der Charly-Mai-Sportanlage ans Trainingszentrum der Profis verlegt. Trotzdem fanden 500 Fans den Weg auf die Kronacher Hard – und sie sollten nicht enttäuscht werden. Es entwickelte sich kein hochklassiges, aber umkämpftes Derby. Der FCN war mit einer Serie von vier Siegen in Folge angereist und ging bereits nach 13 Minuten in Führung: Ein abgefälschter Schuss von Lukas Schleimer schlug im Tor der SpVgg ein.

Schon wieder Nico Geyer

Per Foulelfmeter konnte das Kleeblatt in der zweiten Halbzeit (65.) ausgleichen. Und wieder war es am Ende Nico Geyer, der den Fürthern den Sieg bescherte. Bereits in München hatte der 18-Jährige, der im Juli 2016 aus der Club-Jugend nach Fürth kam, den entscheidenden Treffer erzielt. Diesmal lauerte er nach einem Freistoß am kurzen Pfosten und traf (75.).

In Unterzahl – Matthew Loo musste mit Gelb-Rot vom Feld – brachten die Fürther die Partie nach Hause. "Wir waren am Anfang etwas verkrampft und vielleicht auch übermütig", meinte Josef Steinberger, "aber die Jungs haben sich wieder aufgerafft und wir waren dann auch die bessere Mannschaft. Somit geht der Sieg völlig in Ordnung."

Club-Trainer Daniel Wimmer haderte hingegen mit der Chancenverwertung: "Wenn man den Sack nicht zumacht, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann wird man bestraft.

Die U19 der SpVgg bleibt trotz der sechs Punkte in Serie vorerst Tabellenletzter. Besonders heikel wird der Schlussspurt für den Nachwuchs werden. Die letzten drei Saisonspiele muss das Kleeblatt alle auswärts bestreiten. Bis dahin sollte die Aufholjagd ein ganzes Stück fortgesetzt werden. Denn auswärts gelang der SpVgg bis dato nur ein Sieg – letzte Woche in München.

fer