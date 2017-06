Bei den Hunden ist es eben wie bei den Menschen auch, der eine genießt seine Ruhe, der andere lechzt nach "Action". Die Vierbeiner, die am Samstag beim Hundeturnier des Vereins "Bunter Hund" teilgenommen haben, hatten auf jeden Fall Spaß am Springen, Rennen, Suchen und sogar am Schubkarre fahren. Zugelassen waren Hunde aller Rassen, aber auch Mischlingshunde durften an den Start gehen. © Thomas Scherer