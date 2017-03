Überall Einhörner: Ist auch Fürth dem Hype verfallen?

FÜRTH - Erlangen hat #Einhorngate - und Fürth? Auch in der Kleeblattstadt können Fans des anmutigen Fabelwesens einigen Exemplaren begegnen. In unserer Video-Umfrage wollten wir wissen: Haben sich die Fürther vom Hype schon anstecken lassen?

Riesenrad und Einhorn: Diese traumhafte Kombination findet man zurzeit auf dem Fürther Frühlingsmarkt. Foto: Hans-Joachim Winckler



Ob Tasche, T-Shirt oder Trinktüte: Spätestens seit Ritter Sport Ende 2016 mit der weiß-pink-schwarzen "Einhorn-Schokolade" die Kundschaft verzückte (schnell wurden für die Tafeln auf Ebay mehrere Hundert Euro verlangt), ist klar: Einhörner haben eine riesige Fangemeinde in Deutschland. Zurzeit schaut es einem zum Beispiel vom "Elfentrank" von Capri-Sonne entgegen.

In Erlangen wurde kürzlich bereits zum dritten Mal das Schild der "Einhornstraße" gestohlen, in den sozialen Netzwerken wurde rege (und etwas neidisch) Anteil genommen. Der Verlust brachte Erlanger Baristas auf die Idee, Einhörner nun in den Milchschaum zu zaubern - das dazugehörige Video wurde tausendfach gelikt und geteilt.

Und Fürth? Bietet derzeit mit dem Frühlingsfest allen Einhorn-Fans die perfekte Kulisse für ein Fotoshooting: Wo sonst bekommt man Riesenrad, Zuckerwatte und einen Einhorn-Luftballon aufs Bild? Und dann ist da ganz in der Nähe auch noch der Paradiesbrunnen, bei dem man gleich schon das nächte Exemplar bewundern kann... Wie unsere Video-Umfrage zeigt, gibt es auch in Fürth einige Menschen, die das Fabelwesen ins Herz geschlossen haben.

