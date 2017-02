Übers Online-Portal zum Kindergartenplatz in Fürth

Ein modernes Anmeldesystem könnte Eltern die nervenzehrende Suche erleichtern — München als Vorbild - vor 11 Minuten

FÜRTH - Die Suche nach einem Kindergarten- oder Hortplatz lässt viele Eltern fast verzweifeln. Die Wartelisten werden immer länger, auch weil sich Familien oft vorsichtshalber bei mehreren Einrichtungen vormerken lassen. Helfen könnte ein Online-Anmeldeportal – wie in München. Fürth ist interessiert.

Viele Eltern bangen zurzeit, ob es rechtzeitig mit einem Kindergartenplatz klappt. © Foto: Monika Skolimowska/dpa



Unsichere Monate haben für viele Eltern begonnen. Monate, in denen sie sich in einer Kita nach der anderen vorstellen – und ihr Kind auf einer Warteliste nach der anderen vormerken lassen. Wie schnell diese am Ende schrumpfen, weil die Vorgemerkten woanders eine Zusage bekommen, weiß keiner.

Das Procedere ist seit Jahren üblich – doch es sei längst überholt, chaotisch und geradezu absurd in einer Zeit, in der die Stadt kaum hinterherkommt, ausreichend Kindergartenplätze anzubieten, kritisieren manche Eltern ebenso wie Maria Fontana-Eberle die Vorsitzende des Netzwerks Kinderfreundliche Stadt. Wie berichtet, ist die Suche nach Kindergartenplätzen zurzeit extrem schwierig, weil Fürths Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren so stark gewachsen ist. Im Hortbereich sieht es nicht besser aus. Warum, fragen frustrierte Leser also, schafft die Stadt nicht ein Online-Portal, über das die Vergabe stressfreier geregelt wird? „Das wäre einfach, elternfreundlich und auch für die Stadt von Vorteil für die Planungssicherheit“, argumentiert ein Nutzer etwa auf der FN-Facebookseite.

Ein Vorbild dafür findet man in München, wo 43 000 Mädchen und Jungen in Kindergärten betreut werden. Seit drei Jahren sammelt man dort Erfahrungen mit dem „Kita-Finder“. Medienberichten zufolge ärgerten sich manche Eltern zwar über technische Probleme und andere Schwierigkeiten. Doch in den drei Jahren wurde das System immer weiter verbessert, sagt Ursula Oberhuber vom Referat für Bildung und Sport der Stadt München auf FN-Nachfrage. Es schaffe Transparenz und erleichtere den Vergabeprozess für alle Seiten.

Auf der Plattform können Eltern Kitas auswählen und sich anmelden. Nach einem Ampelsystem erkennen sie, ob Plätze frei sind (grün), es Restplätze gibt (gelb) oder nur eine Warteliste (rot). Städtische Einrichtungen sind genauso aufgelistet wie die der freien Träger. Die Entscheidung, wer eine Zusage bekommt, trifft nach wie vor die Einrichtungsleitung.

Eltern haben zehn Tage Zeit, eine Zusage zu bestätigen. Der größte Vorteil: Nehmen sie den Platz an, werden sie auf sämtlichen Wartelisten gelöscht. „Damit hat man den Bereinigungsmarathon nicht mehr“, sagt Oberhuber. Weil Eltern sich früher nach einer Zusage oft nicht mehr darum kümmerten, den anderen Kitas Bescheid zu geben, habe man viele „Phantom-Anmeldungen“ gehabt.

Das System erspart Eltern wie auch dem Kita-Personal zudem etliche Anmeldegespräche. Ihre beiden Wunschkitas, sagt Oberhuber, sollten sich Familien aber schon ansehen.

In Nürnberg ist man dabei, ein solches Online-Angebot zu entwickeln. Ein Jahr lang hat man sich Vorbilder angesehen. Heuer wird der Auftrag ausgeschrieben, sagt Georg Reif aus dem Jugendamt, der das Projekt koordiniert. Fast 180 freie Träger und 500 Kitas gibt es in der Nachbarstadt: „Wir möchten alle mit im Boot haben.“ Die großen Träger zeigten sich bereits aufgeschlossen, das Geld für die Anschaffung sowie das Personal für den Aufbau der Plattform ist im städtischen Haushalt berücksichtigt. Bis sie jedoch an den Start gehen kann, werde es sicher bis 2019 dauern.

Auch in Fürth hat man sich bereits umgeschaut, welches System infrage kommen könnte. Seit zwei, drei Jahren befasse man sich mit dem Thema, sagt Jugendamtsleiter Hermann Schnitzer, der eine lange Reihe an Vorteilen aufzählen kann. Allerdings sei die Einführung mit nicht unerheblichen Kosten für die Kommune verbunden und das System müsse von Stadt und Trägern gut gepflegt werden. Nicht in jeder Stadt, die bisher damit experimentiert, klappe das gut. Dennoch ist Schnitzer überzeugt, dass kein Weg daran vorbeiführt: „Wir werden weiter daran arbeiten.“

Definitiv zu langsam geht das alles Maria Fontana-Eberle vom Netzwerk Kinderfreundliche Stadt. Fürth hätte längst weiter sein müssen, sagt sie, der Fokus der Stadtspitze liege zu sehr auf der Wirtschaft: „Die Sozialpolitik hat keine Lobby.“

Claudia Ziob