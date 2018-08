Uferpromenade wird zur Feiermeile

Kultifest bekommt im Jubiläumsjahr eine Verlängerung — Bühnen entlang des Flusses - vor 15 Minuten

FÜRTH - Vergangenes Jahr erst wurde das Zehnjährige der Uferpromenade gefeiert. Heuer bietet das Jubiläum "200 Jahre eigenständig" erneut einen Anlass, den Flanierweg an der Rednitz zu nutzen. Im Anschluss an das Kultifest im Kulturort Badstraße 8 am heutigen Freitag und Samstag verwandelt die Stadt die Promenade am Sonntag in einen kulturellen Laufsteg.

Wo einst die Fürther zum Flussbad strebten, wird jetzt wieder ausgelassen gefeiert. Der Kulturort Badstraße lockt ab heute drei Tage lang mit einem spannenden Musikmix. © Archivfoto: Gerd Axmann



Wo es die Fürther früher ins Flussbad zog, soll auch in diesem Jubiläumsjahr gefeiert werden. Zwar nicht ganz so groß wie 2007, als die Uferpromenade frisch angelegt war – aber die Organisatoren haben sich einiges überlegt.

Gewissermaßen als Verlängerung des Kultifests wird die Uferpromenade am Sonntagnachmittag zur musikalischen Flaniermeile mit drei Bühnen entlang des Flussufers. Ab 16 Uhr locken dann Streetart, Musik und Performance-Künstler zwischen der Siebenbogenbrücke und der Badstraße 8. Mit dabei sind Robin van Velzen, Wollstiefel, Egotherapie, Strabande, No But The Frog, Adrian Millarr sowie sechs Überraschungs-Acts. Moderiert wird das Spektakel von The Black Elephant Band & Mäkkelä.

Krönender Abschluss soll ab 20 Uhr direkt vor dem Kulturort Badstraße ein Open-Air-Spezial des "Sing-In Open Mic"-Abends sein. Für Speis und Trank ist gesorgt, für lauschige Plätze zum Entspannen am Ufer der Rednitz natürlich ebenfalls.

Heute geht es schon los

Bei schlechtem Wetter geht die Veranstaltung im Kulturort über die Bühne, wo an den beiden Vortagen – beim Kultifest – schon viel geboten wird. Heute heizen ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) der aus England stammende und in Fürth lebende Singer/Songwriter The Great Park, die Schweizer One-man-Band Fred Raspail und die finnische Band Dark Bottle ein. Im Anschluss legt DJane Lisa Closer auf.

Am Samstag eröffnet die Fürther Band Houseparty um 17.30 Uhr (Einlass 16 Uhr) den zweiten Tag des Kultifests. Ihr folgt die Passauer Formation Knusprige Wimpern. Weiter geht es mit Apples in Space, bevor als Höhepunkt zum Ausklang dann das Sound 8 Orchestra mit tanzbaren instrumentalen Grooves und abgedrehten Projektionen loslegt. Wie am ersten Tag klingt der Samstag mit einer Disko-Party aus. Dazu legen Sascha CheckEast, StereoKultur und Microtronixxx auf.

Tagestickets für 12 Euro und Festival-Tickets für 20 Euro gibt es im Vorverkauf im Café Badehaus (Fürth), im Monoton Plattenladen (Nürnberg) und in der Buchhandlung Jakob (Nürnberg). Details auf www.badesaison-kultifest.dehttp://www.badesaison-kultifest.de sowie unter facebook.com/KultifestBadesaison. Der Eintritt zum Uferpromenadenfest am Sonntag ist frei.

Volker Dittmar