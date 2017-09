Uferstadt fördert die Gesundheit

FÜRTH - Alles für einen gesunden Körper: In der Uferstadt geht in diesem Jahr zum ersten Mal ein Gesundheitstag über die Bühne. Am 26. September können sich die Fürther im ehemaligen Grundig-Areal über Yoga, Ernährung und Gewichtsmanagement informieren.

Bei schönem Wetter ein beliebter Ort für die Mittagspause: der Pavillon der König-Ludwig-Quelle. Das staatlich anerkannte Heilwasser sprudelt eine Etage tiefer in ein Becken. © Berny Meyer



"Das ist ja gerade ein bisschen in", verrät Organisatorin Elena Lünnemann, wie es zu der Idee kam. Weil einige der in der Uferstadt eingemieteten Unternehmen selbst immer wieder Gesundheitstage oder ganze -wochen veranstaltet hätten, sei sie zu dem Entschluss gekommen, ebenfalls ein Angebot auf die Beine zu stellen.

Am Aktionstag stellen verschiedene Partner von 11 bis 14 Uhr ihre Angebote vor. So können auch Mitarbeiter der umliegenden Firmen in der Mittagspause schnell vorbeischauen und sich zum Beispiel von einer Ernährungsberaterin über versteckte Fette aufklären lassen oder bei einer Yogalehrerin Übungen lernen, die gegen verspannte Schultern helfen. Außerdem gibt es eine Station zur BMI- und Körperfettmessung sowie zur Berechnung des Kalorienbedarfs.

Der Schauplatz könnte für den Gesundheitstag nicht besser sein: Suf dem später von Grundig besiedelten Gelände wurde nach der Wende zum 20. Jahrhundert Fürths erstes Kurbad etabliert. Das heilkräftige Thermalwasser fand man eher zufällig bei der Bohrung nach Kohlevorräten.

Die beiden Weltkriege machten den Betreibern des Kurbads allerdings einen Strich durch die Rechnung. Nur kurz währte die Blüte. Geblieben ist der Quell, der ursprünglich für Trinkkuren und Bäder verwendet wurde. Später speiste Max Grundig sein privates Frei- und Hallenbad mit dem mineralhaltigem Wasser. Außerdem ließ er damit eine Heilsalbe für den persönlichen Gebrauch herstellen. Auch als Sprudel der Marke Dosana wurde das Wasser der König-Ludwig-Quelle vorübergehend in Flaschen abgefüllt.

Mehr Heilwasser gibt es auf der anderen Seite der Pegnitz in der Kleinen Mainau. Hier sprudelt die Espanquelle, die aber wie die Gustav-Adolf-Quelle in Weikershof über keine staatliche Anerkennung verfügt, weshalb es offiziell kein Trinkwasser ist. Für äußerliche Anwendungen taugt es aber allemal.

Ergänzt wird das Spektrum der Naturheilkräfte im Uferstadtbereich von den Bassins des benachbarten Kneipp-Vereins. Hier kann man Wassertreten und Armbäder ausprobieren. Wenn die Veranstaltung gut ankommt, plant Koordinatorin Lünnemann für nächstes Jahr eine Neuauflage.

