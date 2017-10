Ultra-HD hält Einzug in den Operationssaal

Technik macht ungeahnte Präzision möglich — Schön Klinik investiert 100 000 Euro in neues System

FÜRTH - Scharfe Bilder bis ins letzte Detail: Die Chirurgen der Schön Klinik Nürnberg-Fürth nutzen bei Operationen nun hochauflösende Ultra High Definition (UHD)-Technologie, wie sie auch bei Fernsehern zum Einsatz kommt.

Bis ins Detail werden mit der hochauflösenden Ultra HD-Bildtechnologie filigrane Gefäße, Nerven, Lymphbahnen und Fettgewebe sichtbar. © Foto: Armin Leberzammer



Innovation wird in der Medizin groß geschrieben. Für Chefarzt Thomas Horbach ist das allerdings kein Grund, jeden Trend sofort mitzumachen: "Vor ein paar Jahren wurden uns die vermeintlichen Vorteile der 3D-Technologie präsentiert, jetzt steht sie auch in der Unterhaltungselektronik vor dem Aus." Er habe darin ohnehin nie einen Mehrwert für die Medizin gesehen.

"Die Orientierung im Bauchraum gehört doch schließlich zu unserer Ausbildung", macht Horbach deutlich, der in der Schön Klinik für das Fachzentrum Allgemein- und Viszeralchirurgie verantwortlich ist. Dreidimensionale Bildtechnologie war in seinen Augen deshalb nie ein bedeutender Fortschritt. Anders bei dem seit einigen Monaten eingesetzten UHD.

Wie durch eine Lupenbrille

"Damit erreichen wir eine Präzision, die ich früher nie für möglich gehalten habe", sagt Horbach. Auf zwei hochauflösenden Monitoren im OP erscheinen Bilder, wie es sie sonst nur mit großen – und damit die Handhabung einschränkenden – Lupenbrillen gab. Für die Ärzte bringe dies außerdem eine deutlich bessere Ergonomie beim Operieren mit sich.

Am meisten profitierten allerdings die Patienten. Die hochauflösenden Bilder ermöglichen in Verbindung mit keramik-verstärkten Instrumenten, deren Durchmesser nur noch drei Millimeter beträgt, minimalinvasive Eingriffe in der Bauchhöhle oder bei Brüchen. Dies fördere eine schnellere Genesung und hinterlasse kaum noch sichtbare Narben.

Sabrina Bieber bestätigt dies. Die 27-Jährige war eine der Ersten, die von der rund 100 000 Euro teuren Investition profitiert hat. "Am Montag war der Eingriff, am Dienstag war ich fast schon wieder fit", erzählt sie. Bieber wurde am Mageneingang ein Magnetring gegen chronisches Sodbrennen eingesetzt. Narben sind tatsächlich nur bei genauerem Hinsehen zu erkennen. Der Eingriff sei kein Vergleich mit der Blinddarm-OP gewesen, die sie als Zwölfjährige durchführen lassen musste und an der sie – besonders in den Wochen danach – zu kauen hatte.

"Es kommen signifikant weniger Schmerzmittel zum Einsatz", sagt Chefarzt Horbach über die Nachsorge. Und weil die Narben so klein sind, müssten diese nicht mehr vernäht, sondern lediglich verklebt werden. "Die Patienten können praktisch sofort wieder aufstehen und sogar heben", so der Mediziner.

Das erste seiner Art

Verwendung findet die Innovation in der Fürther Klinik mehrmals täglich bei Eingriffen in Bauch und Brustkorb. Laut der Klinik ist das neue 4 K-System das erste seiner Art in der Metropolregion Nürnberg. Dank der exakten Bilder und der feinen Farbkalibrierung würden Kanten und Details von filigranen Gefäßen, Nerven und Lymphbahnen oder Fettgewebe sichtbar. Dadurch könne der Operateur noch genauere Schnitte setzen und unnötige Verletzungen vermeiden. "Das Skalpell gilt ja als typisches Werkzeug eines Chirurgen", resümiert Horbach. "Praktisch hat es aber fast ausgedient."

Lediglich bei Noteinsätzen, die keine ausführliche Vorbereitung zulassen, sei dies bislang noch anders. Die Vorzüge der modernen Medizintechnik kämen allen Patienten zu Gute. "80 Prozent unserer Patienten sind gesetzlich versichert", betont Thomas Horbach und rückt damit das etwas elitäre Image des Hauses zurecht, das sich bei vielen noch hartnäckig halte.

