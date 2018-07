Umfrage: Was brauchen ältere Fürther?

FÜRTH - Was braucht Fürth, damit Menschen hier zufrieden alt werden können? Das will das Rathaus herausfinden: 8000 Fragebögen wurden dafür nun an Fürther Haushalte verschickt.

(Symbolbild) Foto: colourbox.com



Die Antworten sollen der Stadt – wie berichtet – bei der Erarbeitung eines Seniorenkonzepts dienlich sein. Mit dessen Hilfe will man in den nächsten Jahren dem Älterwerden der Gesellschaft besser begegnen.

Um die Wünsche und Nöte der Zielgruppe zu erfassen, wurden die Fragebögen nun zum Großteil an Menschen über 65 gesandt. Ein kleinerer Teil ging an Fürther über 50 – damit möchte man in Erfahrung bringen, welche Themen die Menschen bewegen, die in 10 bis 15 Jahren in Rente gehen. Die Empfänger wurden per Zufallsstichprobe bestimmt.

Die Seniorenbeauftragte Christiane Schmidt bittet alle Menschen, die einen Fragebogen erhalten haben, ihn auszufüllen und bis spätestens 6. August an die Stadt Fürth zurückzusenden (ein Freikuvert liegt bei). Die Fragen können anonym beantwortet werden. "Sie helfen uns mit Ihrer Antwort, besser einzuschätzen, was für die älter werdenden Menschen in der Stadt wichtig und notwendig ist, und unterstützen damit eine sinnvolle Planung", sagt sie an die Empfänger gewandt.

Neben der Befragung soll es außerdem Bürgerwerkstätten geben, bei denen die Menschen ihre Ideen einbringen können. Es geht zum Beispiel um Themen wie Betreuung, öffentlicher Nahverkehr, Altersarmut, Hospiz- und Palliativversorgung, Besuchsdienste und Bildung. Termine sind im Oktober und November geplant, sie werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

2014 hatte die Stadt bereits Senioren auf der Hardhöhe – einem Stadtteil mit besonders vielen älteren Bewohnern – befragt und zusammen mit Vertretern von Wohlfahrtsverbänden zur Bürgerwerkstatt eingeladen. Eine Folge: Die Kommune eröffnete im Stadtteil ein Quartiersbüro als Begegnungs- und Beratungsstelle, das speziell die Senioren im Blick hat.

czi