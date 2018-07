Umzug in die Kleeblattstadt: Sat.1 produziert jetzt in Fürth

Die Redaktion Franken zog von Nürnberg in den Golfpark bei Atzenhof - vor 1 Stunde

FÜRTH - Nachrichten aus Bayern verbreitet der TV-Sender Sat.1 über sein Regionalmagazin an sechs Tagen in der Woche. Die Redaktion Franken hat nun ihre neue Heimat in Fürth gefunden.

Seit Anfang des Jahres erstellt der Sender seine Beiträge in der Fürther Flughafenstraße, jetzt fand die offizielle Einweihung statt. Unser Bild zeigt Redakteur Harald Möginger beim Schneiden eines Beitrages. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Seit Anfang des Jahres erstellt der Sender seine Beiträge in der Fürther Flughafenstraße, jetzt fand die offizielle Einweihung statt. Unser Bild zeigt Redakteur Harald Möginger beim Schneiden eines Beitrages. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Nach dem Umzug aus Nürnberg produziert das fränkische Team von "17:30 Sat.1 Bayern" seine Beiträge zwar schon seit Anfang des Jahres in der Flughafenstraße im Fürther Golfpark, aber erst jetzt wurde ganz offiziell die Eröffnung gefeiert – unter anderem mit Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. "Es ist wichtig, nicht nur im Oberland präsent zu sein, sondern auch aus Nordbayern regional zu berichten", so Schneider. "Die authentische Berichterstattung aus der Heimat ist das A und O und ein wichtiger Grund für die Zuschauer einzuschalten."

"Idealer Standort"

Die Verantwortlichen des Regionalmagazins vergaßen dabei nicht, der Stadtspitze – auch Fürths Oberbürgermeister zählte zu den Gästen – ordentlich Honig um den Bart zu streichen. Tradition, Innovationskraft und Zukunft, dafür stehe Fürth, ließen sie verlauten. "Wir freuen uns sehr, hier einen neuen und idealen Standort für unsere Franken-Redaktion gefunden zu haben", sagte Alexander Stöckl, geschäftsführender Gesellschafter von "17:30 Sat.1 Bayern". Der Sender berichtet nach eigenen Angaben seit beinahe 30 Jahren aus allen Teilen Frankens.

Das Regionalmagazin ist von Montag bis Freitag jeweils um 17.30 Uhr und samstags um 17 Uhr zu empfangen – und zwar über Satellit, Kabel, DVB-T2 HD, SAT.1 App und sat1bayern.de.

fn