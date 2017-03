Und am Ende kommt der Tatortreiniger

Florentine Kleppers ambitionierte Freiburger "Julius Cäsar"-Inszenierung gastierte im Stadttheater Fürth - vor 1 Stunde

FÜRTH - Mit einem der populärsten Werke Georg Friedrich Händels, der Oper "Julius Cäsar in Ägypten", kam das Theater Freiburg am Mittwoch ins Stadttheater.

Kontrollverlust im Zentrum der Macht: Cäsar (Dmitry Egorov, re.) und Curio (Jongsoo Yang). © Foto: Thomas Scherer



Julius Cäsar, siegreicher Imperator und umjubelter Kriegsheld, steht in einem Büro mit Überwachungskameras, Aktenschränken und Overheadprojektor. Die Kulisse ist ein Raum mit vielen Türen, aus dem die Protagonisten aber letztlich nicht herausfinden, so verstrickt sind sie in Gier, Verzweiflung, Leidenschaft und Gewalt.

Es ist eine ambitionierte Inszenierung von Händels dreistündiger Barockoper aus dem Jahr 1724, mit der das Theater Freiburg in Fürth gastierte. Am Kopfende des langen, klaustrophobisch wirkenden Saals befindet sich eine Spiegelscheibe, die manchmal durchsichtig wird und den Blick freigibt auf einen Arzt im Laborkittel; der macht sich Notizen über das Geschehen.

Der Machtkampf zwischen Cleopatra und ihrem Bruder Ptolemäus, in den Cäsar hineingerät und sich verstrickt, als Laborversuch: Hans Neuenfels’ berühmte Bayreuther Ratten-Inszenierung des "Lohengrin" aus dem Jahr 2010 lässt grüßen. Auch hier tauchen plötzlich Menschen mit Tierköpfen — Krokodile statt Ratten — auf, auch hier scheitert das Experiment auf blutige Weise, bis am Ende die Tatortreiniger den Raum von Müll und leeren Pizzakartons säubern. Was liegenbleibt, sind die Toten — der machtgierige, sadistische Ptolemäus und sein Heerführer Achillas, der durch die barbarische Präsentation des abgeschlagenen Kopfes von Cäsars besiegtem Gegner Pompeius die Spirale aus Gewalt, Rache und Intrigen in Gang setzt.

Gut steht niemand da in dieser Inszenierung von Florentine Klepper, die mit "Julius Cäsar" den absoluten Kontrollverlust inszeniert. Die beiden Chöre, in denen das Volk den Imperator bejubelt, kommen denn auch scheppernd vom Band; das Happy End, das Händel für Cäsar, Cleopatra und den jungen Sohn des Pompeius komponiert hat, ist keines, dazu ist zu viel an Menschlichkeit auf der Strecke geblieben. Musikalisch trifft das nicht zu: Der russische Counter Dmitry Egorov überzeugt in der Titelpartie zunächst mit seiner ruhigen Souveränität, die aber zusehends dem Zorn über den Mord an Pompeius weicht, einer anrührenden Klage über die Zerbrechlichkeit des Lebens und seiner Leidenschaft für Cleopatra (Susanna Schnell).

Opfer der Begierde

Bewegend auch der klare Sopran von Sharon Carty, die den von Trauer und Rachegelüsten völlig überforderten Sohn des Pompeius gibt. Ptolemäus (Matthew Shaw) treibt seine erratischen, sprunghaften Melodiebögen, die ihn als launisch, gierig und genusssüchtig charakterisieren, auf die Spitze. Die schöne Cornelia (Silvia Regazzo) ist in diesem Spiel eine Gebrochene von dem Moment an, in dem sie den Kopf ihres ermordeten Ehemanns sieht: ein Opfer der Begierde und Gewalt der Männer, aus dem nur weitere Gewalt sie zumindest äußerlich befreien kann.

Musikalisch bietet der von Egon Mihajlovic geleitete Abend ungetrübten Genuss, die Inszenierung kann nur zum Teil überzeugen: Die Grundidee ist durchaus stimmig, die düstere Prognose ohne glückliches Ende statthaft, aber insgesamt versucht Klepper einfach zu viel. Zu viele Pakete, zu viele Masken, zu viele Ideen, deren Potenzial aber nicht ausgeschöpft wird, und zu viel Blut.

SIGRUN ARENZ