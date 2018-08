In der Nähe der Fürther Willy-Brandt-Anlage ist am Donnerstagnachmittag ein Arbeiter von einem Gerüst mehrere Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Die Feuerwehr war mit einer Drehleiter vor Ort, um den Mann zu retten. Wie die Polizei mitteilt, war er auf einer Betonierbühne auf einer Baustelle an der Ecke Jakobinenstraße/Gebhardtstraße beschäftigt, als die Bühne kippte. Der Mann zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. © ToMa